TEST The First Berserker: Khazan, un premier pas brutal dans le monde des Souls-like

Des graphismes efficaces mais génériques





Lorsque nous voyons Neople dans les parages, nous pensons à Dungeon Fighter Online ou encore DNF Duel... La firme souhaite maintenant toucher à un nouveau domaine, les Souls-like, avec une toute nouvelle licence qui titille les joueurs depuis des mois, The First Berserker: Khazan. C’est avec des ampoules sur les doigts et des veines sur le front que nous avons achevé la bête. Un titre qui vaut le détour ? De quoi amuser les amoureux du genre ? Il est temps de vous en parler.

Une fluidité exemplaire.

Parlons peu, parlons bien et penchons-nous sur le point qui nous saute aux yeux dès le départ, les graphaphismes. Visuellement, The First Berserker: Khazan joue la carte du classicisme, s’inspirant ouvertement des Souls de FromSoftware sans jamais réellement les égaler. Son esthétique sombre et brutale sert bien l’ambiance, mais elle manque d’un vrai cachet artistique qui la distinguerait du lot. Entre des montagnes enneigées, des châteaux délabrés et (bien sûr) un marais empoisonné, l’ensemble fait le job sans pour autant surprendre. Là où un Bloodborne ou un Elden Ring imposent une identité forte avec leurs designs cauchemardesques et leurs panoramas saisissants, ici, nous restons dans du classique. Les environnements sont bien réalisés, mais ils donnent parfois une impression de déjà-vu, d’autant que leur palette de couleurs est assez terne.

Le character design suit la même logique, les boss sont massifs et impressionnants, mais aucun n’a ce petit quelque chose qui les rend iconiques. Nous sommes loin de la bizarrerie dérangeante des créations de Miyazaki. Cela dit, leurs animations sont travaillées et contribuent au plaisir des combats, ce qui est essentiel pour ce type de jeu. Sur le plan technique, cette production tient la route sans être un monstre graphique. Et pour cause, ça tourne en 60 fps avec une fluidité exemplaire, un atout crucial pour un Souls-like où chaque frame compte ; une saccade et c’est la mort assurée.

Cependant, certaines textures manquent de finesse, et les décors sont parfois trop épurés, trahissant un certain manque de budget ou d’ambition dans la direction artistique. Même si les effets de lumière et de particules sont bien gérés et que l’éclairage global est correct, il ne met pas toujours en valeur les environnements, renforçant parfois l’impression de monotonie. Là où The First Berserker: Khazan brille vraiment, c’est dans ses animations de combat. Chaque coup de Khazan a du poids, chaque parade et esquive est lisible et réactive. C’est un point crucial dans un Souls-like, et ici, le titre s’en sort avec les honneurs. La lisibilité des affrontements est excellente, avec une image claire qui permet d’apprendre les patterns ennemis sans se sentir submergé par des effets visuels parasites.

Notation Graphisme 13 20 Bande son 16 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 15 20 Scénario 11 20 Verdict 14 20