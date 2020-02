TEST du WD_Black D10, un disque dur gaming externe de 12 To pour Xbox One, Xbox One S et Xbox One X

Avec le WD_Black D10, Western Digital propose un produit haut de gamme dédié aux consoles Xbox One, Xbox One S et Xbox One X. Contrairement aux autres modèles que nous avons testés dernièrement (Seagate Game Drive for Xbox Star Wars Jedi: Fallen Order et le Western Digital WD_Black P10), celui d'aujourd'hui n'est pas un modèle portable de 2.5 pouces, mais une version de bureau de 3.5 pouces avec une alimentation externe. Officiellement, ce disque dur est destiné à l'écosytème Xbox, mais il fonctionne parfaitement avec d'autres plateformes (sur PC ou PlayStation 4 par exemple).

Le WD_Black D10 est un disque dur qui tient ses promesses.

Tout en restant fidèle à sa ligne WD_Black, c'est-à-dire boîte sur fond noir, vernis sélectif sur la photo du disque dur et écriture style hacker en orange et blanc, la boîte du WD_Black D10 arbore les stigmates d'un produit officiel Xbox, avec du vert et les logos de la marque. De plus, un petit sticker indique qu'un code Xbox Game Pass Ultimate de trois mois est offert. En clair, cela donne accès au Xbox Live Gold et catalogue de jeux disponible via l'abonnement Xbox Game Pass. Un bon moyen de découvrir les deux services, ou de les prolonger gratuitement, si vous êtes déjà abonné. Sur la face avant, les informations importantes sont visibles au premier coup d'oeil (Produit Xbox, vitesse max., capacité), tandis qu'il faut tourner la boîte pour connaître son contenu et avoir un visuel des différentes connexions présentes.

Le WD_Black D10 est un boîtier accueillant un disque dur interne de 3,5 pouces d'une capacité de 12 To commerciaux, soit 10,9 To en réalité. À titre d'illustration, cela permet d'installer près de 300 jeux. Il mesure pas moins de 19,2 x 12,4 x 4,2 centimètres et peut se poser sur une face grâce à ses quatre patins antidérapants ou à la verticale grâce au pied fourni. Dans le premier cas, les vibrations que provoque le disque dur en tournant ne sont pas parfaitement absorbées et se transmettent au support (comme la table, par exemple) ce qui, en plus de faire tout vibrer, génère un petit bruit, certes pas vraiment gênant, mais bien présent lorsque le disque dur est sollicité. Cela disparaît, globalement, lorsque le disque dur est posé à la verticale clippé sur son pied.

En revanche, dans les deux cas, lors d'accès en lecture ou en écriture, un petit clonk de déplacement de la tête de lecture se fait régulièrement entendre. Encore une fois, ce n'est pas gênant, mais notable quand il n'y a pas de bruit pour le couvrir. Son look reste dans le style container ou caisse militaire que nous avons déjà pu voir avec le WD_Black P10, mais en plus gros. À l'arrière deux prises USB de 7.5 Watts permettent de recharger les manettes ou un accessoire, mais quitte à en avoir mis, elles auraient pu aussi servir de HUB USB, ce qui n'est pas le cas. Dommage. Un petit ventilateur est situé sur la face arrière et sert à réduire la chauffe du disque dur. Lors de nos tests, il a parfaitement rendu son office et la température n'est pas montée au delà de 44° après une heure de torture, ce qui est vraiment très bon. L'alimention extérieure (12v 3A) propose un fil d'un mètre, ce qui est suffisant dans la plupart des cas.

Du côté des performances, le WD_Black D10 tourne à 7200 t/mn et est vendu comme pouvant offrir une vitesse théorique de 250 Mo/s. Lors de nos essais, nous l'avons soumis à ATTO Disk Benchmark et les chiffres sont assez impressionnants. En effet, la vitesse de pointe constatée, sur PC et avec des gros fichiers (32 Go), est de 244,87 Mo/s en lecture ou en écriture, ce qui nous a positivement bluffé. Avec de plus petits fichiers (256 Mo ou 1 Go), les performances sont, logiquement, moins bonnes, mais restent excellentes avec du 239,81 Mo/s en lecture et 238,67 Mo/s en écriture. Sur notre Xbox One X, nous avons testé l'installation de Gears of War Ultimate Edition, car il pèse 44,4 Go et prend pas moins de 45 minutes d'installation sur le disque dur interne de la console. Avec le WD_Black D10, ce temps tombe à quarante minutes, ce qui offre un gain de presque 10 %, ce n'est pas négligeable. Nous avons aussi testé un transfert de 44,6 Go du disque dur interne vers le WD_Black D10 et puis l'inverse. Dans le premier sens, il aura fallu une dizaine de minutes pour que les fichiers migrent (10,15 minutes pour être précis) tandis que, dans le sens inverse, il en aura fallu plus de 15 (15,05 minutes exactement) pour y arriver. Clairement, le gain de vitesse est assez impressionnant et ne peut que se remarquer !

Avec son excellente vitesse de transfert et sa capacité de stockage hors normes, le WD_Black D10 est un disque dur externe qui tient bien ses promesses, même s'il est un tantinet bruyant parfois. De plus, aidé par son petit ventilateur, il reste à une température plus que raisonnable, même en utilisation prolongée, et la présence de deux prises USB pour permettre la recharge d'accessoires est une bonne idée. Enfin, le petit bonus, soit l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate de trois mois, petit cadeau appréciable d'une trentaine d'euros. Ajoutez-y que le prix conseillé est de 339,99 euros, ce qui est fort raisonnable à la vue des performances offertes, et qu'en prime, le disque dur est garanti trois ans.

Les plus Prix

La capacité de stockage

Vitesses de lecture et écriture

Pied pour installation à la verticale inclus

Câble de connexion de 1m

Deux connecteurs USB pour recharger des accessoires

Garantie 3 ans Les moins Un peu bruyant (vibrations)

Les deux USB ne servent pas de HUB