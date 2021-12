15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : les 3 derniers Tomb Raider offerts pour terminer en beauté !

Prey, Control, Loop Hero... Les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store nous ont déjà permis de remplir notre ludothèque avec des incontournables ces 2 dernières semaines. Mais la dernière offre de l'opération les surpassent toutes : les fuites avaient vu juste, ce sont bien les 3 derniers Tomb Raider qui sont offerts jusqu'au 6 janvier à 16h59.

Non, vous ne rêvez pas, vous pouvez bien déverrouiller et conserver Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration et Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition sans frais. Les résumés et liens de téléchargement sont visibles ci-dessous.

Tomb Raider GOTY

Tomb Raider est un jeu d'action-aventure acclamé par la critique narrant l'histoire sombre et intense des origines de Lara Croft, de son parcours de jeune femme à celui de survivante endurcie. Armée de son instinct de survie et de sa capacité à repousser les limites, Lara doit se battre pour dévoiler les mystères d'une île oubliée et s'échapper de son emprise. L'édition Jeu de l'année inclut le Tombeau de l'aventurier, 6 tenues pour Lara en mode solo et 4 personnages.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration inclut le jeu de base ainsi que le Season Pass et ses contenus inédits. Explorez le manoir Croft dans la nouvelle séquence « Blood Ties » et défendez-le contre une invasion de zombies dans le niveau « Lara's Nightmare ».

Survivez à des conditions extrêmes en coopération dans le nouveau mode Co-Op Endurance en ligne, et mesurez-vous au niveau de difficulté supplémentaire « Survivant de l'extrême ». Le Season Pass inclut également une tenue et des armes inspirées de Tomb Raider III, ainsi que 5 skins rétro de Lara Croft. Le DLC actuel vous fera explorer de nouvelles ruines hantées par un ancien sortilège dans l'extension Baba Yaga: The Temple of the Witch, et vous mettra face à des hordes de prédateurs infectés dans l'extension Cold Darkness Awakened.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Alors que Lara Croft met tout en œuvre pour sauver le monde d'une apocalypse maya, elle doit suivre son destin et devenir pilleuse de tombeaux.

Prenez part au moment décisif où Lara Croft devient pilleuse de tombeaux. Dans Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, vous découvrirez les derniers secrets des origines de Lara. Cette édition contient le jeu de base, les 7 défis tombeaux des DLC, ainsi que toutes les armes, tenues et compétences téléchargeables. Découvrez le passé de la plus célèbre des pilleuses de tombeaux dans cette édition ultime.