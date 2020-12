15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu de plateforme culte offert pour le jour #2 !

L'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store est maintenant lancée, avec un nouveau jeu offert toutes les 24 heures. Après Cities: Skyline, le voile vient d'être levé sur le titre du jour #2, que finalement peu de monde avait deviné : il s'agit d'Oddworld: New 'n' Tasty!, la version modernisée du jeu de plateforme culte Oddworld : L'Odyssée d'Abe.

Pour le télécharger gratuitement, ça se passe directement sur l'EGS : ne traînez pas, vous avez jusqu'à demain, 17h00, pour le récupérer.

Oddworld: New 'n' Tasty

Autrefois un heureux employé d'entretien dans la plus grande usine de transformation de viande d'Oddworld, Abe découvre par hasard le plan secret de son patron de transformer la main-d'œuvre esclave de l'usine en une nouvelle gamme de délicieux snacks à la viande « RuptureFarms ». Abe doit maintenant sauver sa peau des broyeurs, mais sa fuite de l'usine à chair n'est que le début de son Odyssée : de nombreux dangers attendent Abe tout au long de son parcours vers sa destinée.

Dans ce jeu entièrement retravaillé, profitez de visuels incroyables, d'un meilleur audio et d'une intrigue plus profonde et améliorée.