2019 : TOP 3 des jeux qui ont déçu certains membres de notre équipe

Bloodstained: Ritual of the Night J'entends parler d'un jeu conçu par Koji Igarashi, l'un des papas de Castlevania: Symphony of the Night... SYMPHONY OF THE NIGHT ! Mon corps brûlait de partout, puis je suis tombé de haut en démarrant Bloodstained: Ritual of the Night. Le titre n'est pas fini, les bugs sont nombreux et certains temps de chargement sont une catastrophe. J'ai eu 7 crashs sur Switch qui m'ont fait recommencer certaines phases fastidieuses... Je n'ai pas eu la force de continuer, ça m'a refroidi. Les patchs sont sortis entre temps, mais je n'ai tellement plus l'envie d'y replonger. Et les quelques heures dont j'ai pu jouir ne m'ont pas extasié comme je l'aurais imaginé. Enfin bon, un jour, peut-être, j'y retournerai... Jump Force Le jeu « manga » de trop selon moi. Les effets de lumière sont tellement explosifs qu'on ne voit rien à l'image. Les combats sont brouillons, la prise en main est quelconque, les modes peu attirants... L'idée est excellente sur le papier, nos héros qui déboulent dans notre monde, mais bon sang, j'ai trouvé cette production trop désordonnée. Encore un titre sorti trop vite et qui aurait pu être peaufiné pour avoir une expérience convenable. Shenmue III Étant un amoureux de la franchise, impossible de passer à côté de ce titre. Je me revois dépenser quelques francs pour acheter le tout premier Shenmue sur Dreamcast, j'ai été transporté dans un monde qui m'a marqué au fil des années. À la fin de Shenmue II, je n'attendais qu'une chose, un troisième opus. Nous, les fans, avons dû patienter des années pour obtenir cette suite. Résultat des courses ? La déception a pointé le bout de son nez. L'histoire n'a pas été aussi poignante que celle des deux autres volets, et techniquement, c'est loin de ce que j’espérais... Bref, quatre ans de développement pour... ça ? Dur...