Comment télécharger facilement les diffusions sur Twitch avec 4K Video Downloader

Vous souhaitez regarder une vidéo hors connexion de votre streameur préféré ? Le logiciel 4K Video Downloader permet de le faire ! Que ce soit sur YouTube, Dailymotion, Vimeo ou encore sur Twitch, le logiciel prend en charge de nombreuses plateformes. Son autre avantage est qu'il est également compatible avec les principaux systèmes d'exploitation comme Linux, Mac, Windows ou Android.

Le logiciel 4K Video Downloader est gratuit. Après téléchargement, l'installation ne prend que quelques secondes. Une fois installé, vous disposez de 4 slides qui vous indiquent la marche à suivre pour pouvoir utiliser simplement le logiciel.

L'utilisation de ce logiciel est en effet très facile, il suffit d'aller sur votre chaîne préférée sur Twitch par exemple et de copier le lien de la vidéo. Pour les plus néophytes, un guide de téléchargement des diffusions Twitch est disponible sur le site de l'éditeur. Il n'est bien sûr pas possible de prendre une vidéo d'un live en cours.

Une fois l'URL copiée, allez sur le logiciel et cliquez sur l'icône « Coller le lien ».

Le téléchargement se déclenche et après plusieurs minutes, en fonction de votre connexion, vous pourrez récupérer la vidéo placée par défaut dans le dossier d'installation du logiciel. Si toutefois, vous souhaitez changer ce répertoire, il suffit de cliquer sur l'icône « Mode intelligent » et en choisir un autre.

Remarque : le logiciel 4K Video Downloader est gratuit dans la limite de 30 téléchargements par jour. Pour passer outre cette limitation, il est possible de prendre une licence pour avoir des téléchargements illimités ou encore la possibilité de lancer des téléchargements simultanés. Il existe trois formes de licences allant de 12 € pour un an avec la version Lite, à 18 € à vie pour la Personnel ou encore une version Pro à 43,2 € à vie également et actuellement à -25 %. Plus de détails ici.