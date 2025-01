Acer dévoile ses nouvelles consoles portables Nitro Blaze 8 et 11 avec un énorme écran

L'année dernière, Acer s'est lancé sur le marché des consoles/ordinateurs portables avec la Nitro Blaze 7, une handheld équipée d'un processeur AMD Ryzen 7 8840HS. Une machine qui a fait bien moins de bruit que les ROG Ally, Steam Deck, Claw et autres Legion Go, mais le constructeur ne lâche pas l'affaire et dévoile de nouveaux modèles au CES 2025.

Acer présente les Nitro Blaze 8 et Nitro Blaze 11. Oui, comme son nom l'indique, cette seconde console portable dispose d'un écran de quasiment 28 cm, de quoi la rendre bien difficilement transportable, mais le confort de jeu n'en sera que meilleur. Les deux machines embarquent encore une fois un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu'à 2 To de stockage pour installer un tas de gros jeux vidéo. L'écran tactile WQXGA mesurera 8,8" ou 10,95" et inclura les technologies Radeon Super Resolution et AMD FidelityFX. Acer présente également une nouvelle manette de jeux, voici tout ce qu'il faut savoir :

Consoles de jeu portables Acer Nitro Blaze



Les Nitro Blaze 8 et 11, équipées par les processeurs AMD Ryzen 7 8840HS dotés de Ryzen AI (39 TOPS), répondent aux exigences des jeux AAA. Avec leurs écrans tactiles jusqu’à 144 Hz (8,8” ou 10,95”) et une luminosité de 500 nits, elles lient les graphismes AMD Radeon 780M à des technologies de mise à l’échelle comme AMD FidelityFX Super Resolution pour offrir des images nettes et sans tearing . Grâce à 16 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MT/s et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4, les joueurs profitent d’une action rapide et de temps de chargement réduits. L’application Acer Game Space simplifie l’accès aux jeux et fonctionnalités. Le modèle Nitro Blaze 11 propose également des manettes détachables pour un jeu en solo ou à plusieurs, un support intégré robuste, ainsi qu’une caméra frontale pour les appels vidéo ou le streaming. En termes de connectivités, les consoles incluent USB 4 (Type - C), USB 3.2 Type C, Wi - Fi 6E, et Bluetooth 5.3. Les utilisateurs bénéficient également de trois mois de PC Game Pass . Celui-ci est destinés aux joueurs PC et comprend des titres phares tels que Call of Duty: Black Ops 6 , Indiana Jones et le Cercle Ancien , Ara : History Untold et d’autres jeux EA Play. Manette de jeu mobile Nitro



Conçue pour jouer partout, cette manette plug-and-play est pliable et est compatible avec les produits Android et iOS grâce à un design ajustable pour des écrans jusqu’à 8,3 pouces. Elle se connecte via USB Type-C et intègre des coussinets en caoutchouc pour une prise en main confortable. La recharge rapide 18W garantit des sessions de jeu prolongées sans interruption.

Les Nitro Blaze 8 et Nitro Blaze 11 seront disponibles dans le courant du deuxième trimestre 2025, contre 999 € et 1 199 € respectivement. La manette sera quant à elle lancée au premier trimestre 2025 au prix de 89,99 €. Vous pouvez retrouver tous les produits Acer Nitro sur Amazon, Cdiscount et Fnac.