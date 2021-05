Acer présente son PC portable Predator Triton 500 SE

Acer a continué sa présentation annuelle Next@Acer en parlant d'ordinateurs portables, avec notamment le Predator Triton 500 SE, un PC pour nomades capables de faire tourner les jeux AAA du moment grâce à son processeur Intel Core i9 de 11e génération, une carte graphique RTX 3080 et 64 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz.

Le Predator Triton 500 SE dispose par ailleurs d'un châssis de 19,9 mm, et Acer promet une autonomie de 12h grâce à la technologie NVIDIA Advanced Optimus. Le constructeur a opté pour un design « épuré » qui permet aux professionnels d'utiliser le PC en toute discrétion, et de jouer sur leur temps libre (et non au bureau, évidemment). Les joueurs retrouvent également un stockage PCIe Gen4 jusqu'à 4 To pour stocker un maximum de jeux vidéo. Kim Algstam, directeur de l'Enthusiast Laptop Innovation Team d'Intel, commente :

Grâce à l’innovation d’Acer intégrant les processeurs Core H de la 11e génération Intel, ils repoussent les limites des performances des ordinateurs portables pour des expériences gaming incroyables. Avec des fréquences jusqu’à 5 GHz, le nouveau PCIe Gen 4 pour un accès graphique et au stockage le plus rapide et la connectivité ultrarapide basée sur les dernières technologies Wi-Fi 6E et Thunderbolt 4, Acer a créé une plateforme étonnante pour les joueurs.

Le Predator Triton 500 SE dispose d'un écran de 16 pouces en 16:10 avec un rapport écran/châssis de 87 %, et le constructeur propose plusieurs options d'affichages, comme un écran Mini LED WQXGA 165 Hz à 1250 nits et 100 % sRGB, ou IPS PolarBlack WQXGA 240 Hz 100 % DCI-P3 avec un temps de réponse de 3 ms. Le refroidissement est assuré par un système Vortex Flow avec trois ventilateurs, dont un 3D AeroBlade de 5e génération, cinq caloducs dédiés aux CPU et GPU et des conduits d'admission et d'évacuation. Enfin, nous retrouvons un contrôleur Ethernet Intel Killer E3100G, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i et Control Center 2.0, le PredatorSense pour régler la vitesse des ventilateurs et gérer l'overclocking, des ports USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 Type-C compatible DisplayPort et un lecteur de cartes SD 7.0.

Le Predator Triton 500 SE sera disponible dans le courant du mois de juillet 2021, avec des prix démarrant à 1 999 €. Vous pourrez l'accompagner d'une souris gaming vendue sur Amazon.