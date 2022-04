Amazon Prime Gaming : les 6 jeux offerts de mai 2022 dévoilés, avec encore un titre d'Electronic Arts

Le 1er mai, c'est ce dimanche, et même si c'est une mauvaise pioche pour un jour férié, cela veut dire que nous allons très bientôt pouvoir récupérer les nouveaux jeux offerts avec l'abonnement Amazon Prime. Prime Gaming vient de dévoiler l'identité des titres qui seront rendus gratuits le mois prochain, au nombre de 6.

Nous retrouverons Dead Space 2, qui poursuit le partenariat avec Electronic Arts, The Curse of Monkey Island, dans la suite de l'offre des 2 premiers volets, ainsi que Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Deliveries, Cat Quest et Shattered – Tale of the Forgotten King. Et comme toujours, plusieurs packs de bonus seront offerts ces prochaines semaines, pour différents jeux à l'instar de Lost Ark ou Grand Theft Auto Online. Le calendrier complet de mai 2022 est visible ci-dessous.

LES JEUX GRATUITS DE MAI 2022 AVEC PRIME Prime Gaming offre six titres gratuits à partir du 1er mai ! Du combat contre des extraterrestres dans Dead Space 2 à la lutte contre des pirates dans The Curse of Monkey Island, la sélection de ce mois invite les joueurs à affronter leurs ennemis à travers des batailles héroïques et épiques. Dead Space 2 - Isaac Clark fait son retour pour explorer la Station Titan et son environnement Zéro G où les joueurs découvriront la vérité sur le rôle de l’Unitologie dans l’épidémie de Nécromorphe.

– Cet action RPG multi-récompensé fera ronronner les joueurs de plaisir. Shattered – Tale of the Forgotten King - Le vieux monde commence à s’écrouler suite à la disparition de son Roi. Il faudra reforger la réalité dans cet action RPG sombre où les joueurs traversent cette plateforme innovante en monde ouvert. Calendrier de Mai 2022 Les nouveautés comprennent notamment du contenu pour Apex Legends, Valorant, Call of Duty, FIFA 22 et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. MAINTENANT DISPONIBLE Age of Empires 3 - United States Civilization

MAINTENANT DISPONIBLE Apex Legends - Valkyrie Deep Dive Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Battlefield 2042 - Bleed Purple Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Black Desert Mobile - Prime Relic Fragment Chest

MAINTENANT DISPONIBLE Brawlhalla - Fangwild Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty Mobile - Epic Pharo – Tiger’s Eye

MAINTENANT DISPONIBLE Destiny 2 - Tip of the Spear Exotic Bundle Drop

MAINTENANT DISPONIBLE Fall Guys - Don + 3 Crowns

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 22 - Prime Gaming Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Madden 22 - Prime Sugar Rush Pack

MAINTENANT DISPONIBLE New World - Holy Vanguard Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Overwatch - 2 Legendary Loot Boxes

MAINTENANT DISPONIBLE PUBG: BATTLEGROUNDS - PUBG Dacia Spray, Silver G-Coin Box, Contraband coupon x 10 and Polymer x 30

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 5 Day Renown Booster

MAINTENANT DISPONIBLE Roblox - Virtual Nomad Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Splitgate - Nebula Shotgun, Nebula Carbine, Nebula Plasma Rifle, Zeus Pistol

2 MAI Last Chance to Claim The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, Nanotale - Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper et House of 1000 Doors: Family Secrets

2 MAI Free Games With Prime - Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Deliveries, Cat Quest and Shattered - Tale of the Forgotten King

2 MAI Lords Mobile - Warlord Pack

3 MAI Call of Duty: Vanguard / Warzone - Safari Shock Bundle

3 MAI Grand Theft Auto Online - GTA$100k weekly

3 MAI Lost Ark - Relic Rapport Pack

3 MAI Two Point Hospital - Jukebox Bundle

5 MAI Grand Theft Auto Online - GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

5 MAI Paladins - Bossfight Koga

5 MAI SMITE - Super Shredder Ravanna skin

5 MAI Wild Rift - Random Emote Chest

9 MAI Red Dead Online - Free Flex Emote, Free Espinal Double Bandolier Tint 010, more

10 MAI Dead by Daylight - Meg Anniversary Outfit

10 MAI Valorant - CTR TV Gun Buddy

12 MAI Grand Theft Auto Online - GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

17 MAI Warframe - Verv Sentrex Sentinel pack

17 MAI Two Point Hospital - Bone Monster Bundle

19 MAI Grand Theft Auto Online - GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

19 MAI Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest, Epic Wildcard

26 MAI Hearthstone - Random Guaranteed Legendary Card

26 MAI Wild Rift - Random Champion Pose Chest

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres sur le site de Prime Gaming, compris dans le service Amazon Prime à 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.