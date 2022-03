Amazon Prime Gaming : les 8 jeux gratuits d'avril 2022 dévoilés, dont 2 de Bethesda et EA

Le 1er avril, c'est demain, et au-delà des traditionnels blagues et canulars qui vous attendent en ce début de mois, ce sera aussi le moment pour Amazon Prime Gaming de renouveler ses offres. 8 nouveaux jeux seront en effet proposés gratuitement à compter de ce vendredi, avec la possibilité de les conserver pour toujours.

Dans le lot, il y a le célèbre The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe, le récent et apprécié Turnip Boy Commits Tax Evasion ou encore le shooter multijoueur Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville, suite du partenariat avec Electronic Arts. Sinon, avril 2022 sera comme toujours l'occasion de profiter de bonus sur des titres du moment, listés ci-dessous. Parmi eux, les premiers fruits d'une collaboration avec Blizzard, qui permettront de débloquer des boîtes de loot et des cartes aléatoires pour Overwatch et Hearthstone.

PRIME GAMING ET BLIZZARD ENTERTAINMENT S'ASSOCIENT POUR OFFRIR

DU CONTENU EXCLUSIF AUX MEMBRES PRIME

Prime Gaming et le développeur et éditeur Blizzard Entertainment s'associent pour proposer les jeux les plus populaires de Blizzard aux membres Amazon Prime. Dans les mois à venir, ils pourront obtenir du contenu exclusif en jeu pour certains des plus grands titres de Blizzard, dont Overwatch, Hearthstone et bien d'autres. Les membres Prime auront la possibilité de profiter des nouvelles offres suivantes : Overwatch : Entre aujourd'hui et le 14 septembre, les membres Prime peuvent récupérer les offres mensuelles Overwatch Hero, qui débloquent un total de quatre boîtes de butin légendaire et trois boîtes de butin standard. Dès aujourd’hui et jusqu'au 27 avril, les membres Prime peuvent bénéficier de la première offre Prime Gaming Overwatch, comprenant une boîte de butin légendaire.

Hearthstone : Gravissez les échelons grâce aux offres de contenu en jeu Prime Gaming Hearthstone. Entre aujourd'hui et le 14 septembre, les membres Prime pourront récupérer des offres mensuelles Hearthstone pour un total de quatre cartes légendaires garanties aléatoires et trois packs de cartes standards pour PC, Android ou iOS. Dès aujourd'hui et jusqu'au 27 avril, les membres peuvent obtenir la première offre Prime Gaming Hearthstone, comprenant une carte légendaire garantie aléatoire afin de célébrer le lancement prochain de la dernière extension du titre, Au cœur de la cité engloutie, le 12 avril. Les joueurs peuvent également s'attendre à des offres Prime Gaming supplémentaires pour d'autres jeux populaires de Blizzard, notamment World of Warcraft et Starcraft : Remastered. Plus de détails seront bientôt dévoilés !



LES JEUX GRATUITS D’AVRIL 2022 AVEC PRIME Prime Gaming propose aux joueurs 8 nouveaux jeux à partir du 1er avril. Que ce soit en bottant les fesses des zombies dans Plants vs Zombies: Bataille pour Neighborville à grand renfort de petits-pois ou en incarnant un adorable navet qui cherche à éviter les impôts dans Turnip Boy Commits Tax Evasion, la programmation d’avril emmène les joueurs dans le jardin, juste à temps pour le Printemps ! The Elder Scrolls IV : Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe – Dans ce RPG considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, les joueurs partiront à l’aventure dans un monde richement détaillé, avec un gameplay libre et des graphismes améliorés.

Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville – Les zombies s'attaquent une nouvelle fois à Neighborville, et c'est aux plantes de venir à bout de cette invasion !

– Les zombies s’attaquent une nouvelle fois à Neighborville, et c’est aux plantes de venir à bout de cette invasion ! Monkey Island 2 Edition Spéciale : LeChuck's Revenge – L’aspirant pirate Guybrush Threepwood et le pirate LeChuck, désormais zombie, sont de retour dans cette aventure adulée par les fans de LucasArts.

Nanotale - Typing Chronicles – Cette suite spirituelle à Epistory met les joueurs dans la peau d'un jeune activiste devant recenser les mystères et les merveilles d'un monde agonisant où la magie vacille.

– Cette suite spirituelle à Epistory met les joueurs dans la peau d’un jeune activiste devant recenser les mystères et les merveilles d’un monde agonisant où la magie vacille. Guild of Ascension – Entre la création d’armes, les relations d’amitié avec d’étranges bestioles et les créatures bizarres qui peuplent le voyage, ce jeu est plus qu’un Action-Tactical-RPG grâce à ses éléments de rogue-lite et ses combats au tour par tour combinés à des combos en temps réel.

Turnip Boy Commits Tax Evasion – Les joueurs incarnent ici un adorable navet faisant tout son possible pour éviter de payer les impôts. Pour se faire, il faudra résoudre des énigmes, récupérer ses récoltes et s'engager dans une bataille avec un gouvernement de légumes tous plus corrompus les uns que les autres. Galaxy of Pen and Paper – Et si l'on retournait en 1999 pour se faire une partie de jeu de rôle ? En tant que maître du jeu, l'imagination des joueurs sera mise à profit : exploration de lointaines planètes, combats contre de méchants extra-terrestres et sauvetage de la galaxie sont à prévoir dans ce jeu qui sent bon les 90's.

House of 1000 Doors: Family Secrets – Pour venir en aide aux morts, les joueurs devront guider Kate Reed dans un monde auquel elle n'aurait jamais osé penser, résolvant de nombreuses énigmes en chemin. Calendrier d'avril 2022 Les nouveautés comprennent notamment du contenu pour GTA Online, League of Legends, Red Dead Online, Valorant et plus encore ! L'intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com.

MAINTENANT DISPONIBLE Battlefield 2042 - The Lifesaver Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Black Desert Mobile - Prime Pet, Good Feed Chest

MAINTENANT DISPONIBLE Doom Eternal - Peachy Keen Cosmetic Content Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Fall Guys - Splatter Costume + 6 500 Kudos

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 22 - Prime Gaming Pack

MAINTENANT DISPONIBLE Hearthstone - Random Guaranteed Legendary Card

MAINTENANT DISPONIBLE League of Legends: Wild Rift - Random Emote Chest

MAINTENANT DISPONIBLE Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest

MAINTENANT DISPONIBLE Overwatch - Legendary Loot Box

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - FanArt Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Splitgate - Nebula BFB Skin, Nebula Rocket Launcher, Skin Nebula SMG Skin, Hunt

Sniper Rifle Skin (Legendary Item)

MAINTENANT DISPONIBLE Two Point Hospital - Stealth Mode Bundle

31 MARS Grand Theft Auto Online - GTA $100k

31 MARS League of Legends - 650 RP, 5 champion shards; 30-day XP Boost; 1 Mystery Skin Permanent;

epic guaranteed; 2 Series 1 Eternals Shards; 200 Orange Essence

31 MARS Last Chance to Claim Madden NFL 22

31 MARS PUBG: BATTLEGROUNDS - Silver G-Coin Box

1er AVRIL Last Chance to Claim Surviving Mars, Crypto Against All Odds, looK INside, Pesterquest,

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech,The Stillness of the Wind

1er AVRIL Free Games With Prime - The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs

Zombies: Battle for Neighborville, Moneky Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, Nanotale - Typing

Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper, House of 1000

Doors: Family Secrets

4 AVRIL Lord Mobile - Pack D: Training Pack

4 AVRIL New World - Vested Harmonizer Bundle

4 AVRIL Valorant - The Wayfinder Player Card

5 AVRIL Call of Duty: Vanguard / Warzone - Animalistic Bundle

5 AVRIL Lost Ark - Raptor Mount Pack

5 AVRIL Red Dead Online - 50 % off an Elephant, Rifle Reward for 25 Capitale, Reward for free select Boots

5 AVRIL Two Point Hospital - Rocket Pig Bundle

5 AVRIL Warframe - Verv Sigil and Emblem Pack

7 AVRIL Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

7 AVRIL League of Legends: Wild Rift - Random Recall Chest

7 AVRIL Paladins - Whipped Cream Cassie

7 AVRIL SMITE - Rambo Ullr

11 AVRIL Dead by Daylight - Pot O' Gold Charm

11 AVRIL Naraka: Bladepoint - Doge Avatar

12 AVRIL Legends of Runeterra - 1 Rare Prismatic Chest, 3 Rare Wildcards

14 AVRIL Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

18 AVRIL Lord Mobile - Pack E: Army Pack

19 AVRIL Two Point Hospital - Something Fishy Bundle

21 AVRIL Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

21 AVRIL League of Legends: Wild Rift - Random Bauble Chest

28 AVRIL Grand Theft Auto Online - GTA $100k weekly

BIENTÔT DISPONIBLE Roblox offer

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres sur le site de Prime Gaming, compris dans le service Amazon Prime à 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.