Amazon Prime Gaming : 7 nouveaux jeux gratuits pour mars 2022, dont une grosse production d'EA

La brièveté du mois de février a plusieurs avantages, dont celui que les nouvelles offres Amazon Prime Gaming vont arriver vite. C'est le 1er mars que nous serons invités à récupérer une nouvelle flopée de jeux PC compris avec notre abonnement Amazon Prime. Le programme est varié et efficace, avec notamment Madden NFL 22 pour poursuivre le partenariat avec Electronic Arts, le jeu de gestion Surviving Mars, et 5 autres indés moins impactants, mais appréciables.

Et comme toujours, plusieurs bonus pour des jeux populaires en ce moment seront à glaner au fil du mois. Le calendrier de mars 2022 est visible ci-dessous.

LES JEUX GRATUITS DE MARS 2022 AVEC PRIME

Prime Gaming propose aux joueurs 7 nouveaux jeux à partir du 1er mars. Des résolutions de mystères sur une planète extraterrestre dans Surviving Mars aux voyages entre la Terre et Alternia dans Pesterquest, il va sans dire que les joueurs vont voyager ce mois-ci !

Madden NFL 22 – C’est le grand jour. Madden passe à la vitesse supérieure avec une intelligence artificielle repensée et un système de jeu des plus dynamique pour une expérience plus authentique que jamais. Pour sublimer le tout, des récompenses Ultimate Team sont à récupérer chaque mois.

– C’est le grand jour. Madden passe à la vitesse supérieure avec une intelligence artificielle repensée et un système de jeu des plus dynamique pour une expérience plus authentique que jamais. Pour sublimer le tout, des récompenses Ultimate Team sont à récupérer chaque mois. Surviving Mars – Une colonie sur Mars ça ne s’improvise pas. Pour s’installer sur ce monde hostile, les joueurs devront surmonter les défis et agir de manière stratégique.

– Une colonie sur Mars ça ne s’improvise pas. Pour s’installer sur ce monde hostile, les joueurs devront surmonter les défis et agir de manière stratégique. Crypto Against All Odds – En tant qu’expert de la cyber sécurité, les joueurs auront la lourde tâche de protéger les portefeuilles de leurs clients. Mais dans ce monde numérique, qui sont les vrais gentils ?

– En tant qu’expert de la cyber sécurité, les joueurs auront la lourde tâche de protéger les portefeuilles de leurs clients. Mais dans ce monde numérique, qui sont les vrais gentils ? looK INside – Lorsque Manon découvre un vieux livre dans le grenier, c’est toute l’histoire de sa famille qui s’ouvre à elle au travers de petits détails : des souvenirs, des gestes, des manies… des secrets.

– Lorsque Manon découvre un vieux livre dans le grenier, c’est toute l’histoire de sa famille qui s’ouvre à elle au travers de petits détails : des souvenirs, des gestes, des manies… des secrets. Pesterquest – Dans cette quête épisodique épique inspirée par la BD, les joueurs voyageront entre la Terre et Alternia, tout en se faisant des amis sur le chemin.

– Dans cette quête épisodique épique inspirée par la BD, les joueurs voyageront entre la Terre et Alternia, tout en se faisant des amis sur le chemin. SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – En prenant le contrôle d’une petite équipe de héros en devenir, les joueurs s’aventureront dans un univers magnifique, dessiné à la main. Pour vaincre ses ennemis, deux choses comptent : la matière grise et les cartes que l’on a dans sa main.

– En prenant le contrôle d’une petite équipe de héros en devenir, les joueurs s’aventureront dans un univers magnifique, dessiné à la main. Pour vaincre ses ennemis, deux choses comptent : la matière grise et les cartes que l’on a dans sa main. The Stillness of the Wind – Talma n’en a plus pour très longtemps. La fin de sa vie, elle préfère la passer simplement, chez elle. Mais bientôt, sa famille partie vivre en ville lui envoie des lettres de plus en plus étranges.

LES CONTENUS GRATUITSPRIME GAMING POUR MARS 2022

Ce mois-ci les membres Prime accèderont à une grande variété de contenus pour League of Legends, Roblox, PUBG: Battlegrounds et plus encore. Regardez la vidéo du mois pour en savoir plus.

Calendrier de mars 2022

Les nouveautés comprennent notamment du contenu pour Call of Duty, Fall Guys, GTA Online, Red Dead Online et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com.