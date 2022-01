Amazon Prime Gaming : 5 nouveaux jeux gratuits en février 2022

Cela fait quelques mois que Amazon Prime Gaming nous gâte avec un mélange de grosses productions et jeux indépendants gratuits. La frénésie s'arrête en février 2022, avec une sélection de titres offerts moins opulente, mais toujours appréciable. Il y aura 5 heureux élus à récupérer dès le 1er du mois : Stellaris, Ashwalkers, As Far As The Eye, Double Kick Heroes et Golazo! Soccer League. Il n'y aura donc pas de blockbuster d'EA en février, même si l'éditeur a promis d'en proposer encore 3 autres cette année.

Il y aura sinon des bonus à débloquer pour FIFA 22, Battlefield 2042 et bien d'autres encore. Le programme complet des contenus offerts est visible ci-dessous.

LES JEUX GRATUITS DE FÉVRIER 2022 AVEC PRIME Dès le 1er février, Prime Gaming offre 5 nouveaux jeux ! Qu’il soit question de survie dans une société dévastée avec Ashwalkers: A Survival Journey ou bien que l’objectif soit de se rendre au centre du monde dans As Far As The Eyes, les jeux de ce mois-ci transporteront les joueurs dans l’aventure d’une vie ! Stellaris – Dans ce jeu de stratégie de science-fiction, les joueurs plongeront dans un vaste univers. En interagissant avec des races extra-terrestres, en découvrant de mystérieux nouveaux mondes et en affrontant des événements imprévisibles, c’est à eux que reviendra la mission d’étendre les limites de leur empire !

Ashwalkers: A Survival Journey – Avant d'arriver à l'une des 34 conclusions de ce jeu, les joueurs traverseront un monde en ruine, sans foi ni loi. Au programme : gestion de la nourriture, de l'équipement et des dilemmes moraux.

As Far As The Eye – L'objectif est simple : aider sa tribu à atteindre le centre du monde. Pour y arriver, ce ne sera pourtant pas la même paire de manches. Ce roguelike au tour par tour contient des éléments de gestion poussés qu'il sera nécessaire de manier pour faire face aux événements, naturels ou non, générés de manière aléatoire.

Double Kick Heroes – Sur l'autoroute de l'Enfer, rien de mieux que de massacrer des zombies en rythme sur du rock!

Golazo! Soccer League – De l'arcade pure jus pour ce jeu de football où les hors-jeux et les fautes n'existent pas. LES CONTENUS GRATUITS PRIME GAMING POUR FÉVRIER 2022 Ce mois-ci les membres Prime accèderont à une grande variété de contenus pour Destiny 2, Blankos Block Party, Splitgate et plus encore. Regardez la vidéo du mois pour en savoir plus. Rainbow Six Extraction – Pour faire face aux invasions extra-terrestres, les membres Prime pourront mettre la main sur le pack Rubicon pour tous les opérateurs.

FIFA 22 – Dans le Pack Prime Gaming #4 pour la simulation de football, les joueurs retrouveront : 7 joueurs or rares, 2 choix de joueurs 82 OVR, 12 consommables rares et 1 joueur de prêt (Salah, 20 matchs).

Blankos Block Party – Deux bundles s'offrent aux joueurs ce mois-ci dans le MMO.

– Deux bundles s’offrent aux joueurs ce mois-ci dans le MMO. free-to-play. Le Pack Mashup contient 20.000 Moolas, 3 boules de gomme et 10 grands jetons d’XP. Le 1er février, un nouveau pack incluant 500 Blankos Bucks et un accessoire sera disponible.

Lords Mobile – Du 7 au 21 février, les membres Prime pourront mettre la main sur le Pack Seigneur de Guerre contenant les éléments suivants : Retraite d’escouade, Redistributeur aléatoire, Redistributeur, Anti-espionnage (24h), Boost de taille d’armée (20 %), Coffre de larve. De plus, le Pack Progression pourra être récupéré entre le 21 février et le 7 mars. Il contient : Accélération (60 m), Recherche accélérée (60 m), Entrainement accéléré (60 m), Plastron Noceros et Coffre Griffon. Calendrier de février 2022 Les nouveautés comprennent notamment du contenu pour FIFA, Roblox, Fall Guys, Apex Legends et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. MAINTENANT DISPONIBLE Apex Legends - Core Crafted Pathfinder Bundle.

MAINTENANT DISPONIBLE Battlefield 2042 - Prime Gaming Reward Bundle #2.

MAINTENANT DISPONIBLE Black Desert Mobile - Prime All-Inclusive Plus Chest.

MAINTENANT DISPONIBLE Blankos - Mashup Item Bundle.

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty - Circuit Board Bundle, Delicate & Deadly Bundle.

MAINTENANT DISPONIBLE Fall Guys - Doodles the Clown costume and 6,500 kudos.

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA - Prime Gaming Pack 4.

MAINTENANT DISPONIBLE For Honor - Champion Status, 2 Scavenger Crates + BP.

MAINTENANT DISPONIBLE Legends of Runeterra - Tier 3 Prismatic Chest, Epic Wildcard.

MAINTENANT DISPONIBLE Madden - Prime Playoff Pack: 1x 94 OVR Troy Polamalu (NCAT Player).

MAINTENANT DISPONIBLE New World - Sorcerer's Finery Pack.

MAINTENANT DISPONIBLE Red Dead Online - Reward for a free pair of select Pants, Offer for 30% off an Arabian Horse.

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster.

MAINTENANT DISPONIBLE Roblox - Futuristic Mech Sled.

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Extraction - Rubicon Phase.

MAINTENANT DISPONIBLE Splitgate - Nebula Sniper Skin, Nebula Assault Rifle Skin, Nebula Pistol Skin, Nebula Portal Skin.

MAINTENANT DISPONIBLE Warframe - Verv Ifrit Kubrow Armor.

31 JANVIER Last Chance to Claim STAR WARS Jedi: Fallen Order, Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath, Two Point Hospital, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, In Other Waters, Paper Beast - Folded Edition, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered.

1ER FÉVRIER Free Games With Prime - Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far as the Eye, Double Kick Heroes, Golazo! Soccer League.

1ER FÉVRIER Blankos - Accessory Bundle.

2 FÉVRIER Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Awakening Prism x50 Summon Ticket.

2 FÉVRIER Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest.

3 FÉVRIER Grand Theft Auto Online - $100k GTAO.

3 FÉVRIER Paladins - Heartbreaker Tyra skin.

3 FÉVRIER SMITE - Mysterious Warrior Mulan.

7 FÉVRIER Lords Mobile - Pack F: Warlord Pack.

9 FÉVRIER Roblox - UFO Hat.

10 FÉVRIER Dead by Daylight - Love Hurts Outfit.

10 FÉVRIER Grand Theft Auto Online - $100k GTAO.

15 FÉVRIER Legends of Runeterra - Tier 3 Prismatic Chest & 3 Rare Wildcards.

16 FÉVRIER Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Element Fragment of Thought x50 Summon.

16 FÉVRIER Mobile Legends Bang Bang - Popol and Kupa-Hunting Pals.

17 FÉVRIER Grand Theft Auto Online - $100k GTAO (up to $400k per month).

21 FÉVRIER Lords Mobile - Pack A: Progression Pack.

21 FÉVRIER PUBG: Battlegrounds - Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30.

22 FÉVRIER Doom Eternal - There Can Be Oni One Content Pack.

24 FÉVRIER Grand Theft Auto Online - $100k GTAO (up to $400k per month) DISPONIBLE EN FÉVRIER Lost Ark - Battle Pack Item with a Crystaline Aura, Amethyst Shard Pack and Battle Chest Bundle.

DISPONIBLE EN FÉVRIER Two Point Hospital content bundle including Stealth Mode Bundle: Ninja Outfit, Orrery Statue, Retro Vanity Cabinet.

Vous pouvez toujours vous abonner à Amazon Prime et profiter de tous ses services pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.

