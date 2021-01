Amazon Prime Gaming : les nouveautés du mois de janvier 2021 dévoilées

En ce premier mois de l’année 2021, Prime Gaming accueille ses nouveaux contenus. Si vous avez oublié, Prime Gaming est l’un des nombreux services auxquels vous aurez accès si vous avez souscrit à une offre Amazon Prime. Ainsi, tous les abonnés du fameux service seront gâtés dans GTA Online puisque vous pourrez recevoir jusqu’à 1 million de dollars GTA chaque mois en plus de mettre la main sur le sonar du sous-marin Kosatka.

Le Battle Royale de Mediatonic s’est mis aux couleurs de l’hiver et pour l’occasion, les abonnés de Prime Gaming auront droit au pack Winter Warmer. Ce dernier comprendra une nouvelle skin pour vos bonshommes de gelée ainsi que 3 Couronnes à dépenser dans le magasin du titre. Les fans de Riot seront comblés puisque si vous êtes membres de Prime Gaming, vous obtiendrez chaque mois 3 fragments de skin sur League of Legends en plus d’un joker épique pour Legends of Runeterra. Le costume Reine des cœurs sera également disponible pour Wraith dans Apex Legends. Enfin, les abonnés du service pourront profiter de 35 nouveaux titres gratuits comme Along The Edge ou Alt Frequencies, ainsi que des jeux mobiles de l’éditeur Voodoo sans aucune publicité.

Voici en détail ce qui vous attend dans des productions comme Fall Guys: Ultimate Knockout ainsi qu’un aperçu des 35 jeux offerts aux membres Prime Gaming :

Pour célébrer le braquage de Cayo Perico, la plus grande mise à jour de Grand Theft Auto Online, Prime Gaming offre un accès au sonar du sous-marin Kosatka, et jusqu'à 1 million de dollars GTA chaque mois. Si ce n'est pas déjà fait, reliez vos comptes Amazon et Rockstar Games Social Club pour gagner jusqu'à 1 000 000 de dollars GTA pour chaque mois où vous jouez à GTA Online !

Eh bien, le temps est épouvantable dehors... mais ces haricots sont si exquis ! Pendant que vous glissez dans la nouvelle saison de Fall Guys : Ultimate Knockout, assurez-vous de récupérer l'offre Winter Warmer disponible exclusivement avec Prime Gaming. L'offre pour ce jeu très populaire comprend :

L’adorable costume Winter Warmer, le sommet enneigé de la mode dans le Blunderdome. Ce costume est pensé pour vous déplacer dans des conditions glaciales tout en ayant un super style. Bien sûr, vous pourrez mélanger et assortir le haut et le bas avec les autres costumes que vous aimez !

Ce Pack contient également 3 Couronnes à dépenser dans le store du jeu.

Restez attentifs, car c'est la première des six offres qui seront proposées sur Fall Guys. D'autres suivront plus tard en janvier !

Il paraît que vous aimez le contenu Riot, alors nous vous en proposons encore plus en 2021, avec une année complète d'offres Prime Gaming pour League of Legends et Legends of Runeterra ! Chaque mois, les membres Prime Gaming pourront se procurer 3 fragments de skin dans League of Legends, ainsi qu'un joker épique dans Legends of Runeterra. Bonne année !

Plus de contenus Apex Legends sont à venir pour les membres Prime en janvier ! Obtenez la skin « Reine des Cœurs » pour Wraith, disponible exclusivement avec Prime Gaming.

Vous cherchez un moyen de vous évader pendant ces nuits froides et sombres ?

Prime Gaming vous propose une solution : en janvier, profitez de plus de 35 jeux, et bien plus prochainement. Il y en aura pour tous les goûts, la sélection du mois allant de jeux de puzzle immersifs à un dungeon crawler au rythme effréné.

When Ski Lifts Go Wrong : découvrez un puzzle de construction hilarant, rempli de plus de 100 défis créatifs basés sur la physique, le sport et les catastrophes.

Void Bastards : un nouveau jeu de tir stratégique révolutionnaire qui mettra votre intelligence à l'épreuve et vous permettra d'exercer votre habileté à viser.

Bridge Constructor Playground : laissez votre côté créatif s'exprimer à travers 30 niveaux innovants en construisant des ponts sur des vallées profondes, des canaux ou des rivières.

Alt Frequencies : enregistrez, rembobinez et utilisez les émissions de radio pour révéler les théoriciens du complot et les hommes politiques.

Along the Edge : un visual novel qui se déroule dans la campagne européenne, où vos choix auront un impact sur la personnalité et l'apparence du personnage principal.

N'oubliez pas non plus de télécharger les jeux gratuits de décembre, dont Yooka-Laylee and the Impossible Lair (disponible jusqu’au 8 janvier) et Wizard of Legend (disponible jusqu’au 15 janvier) avant qu'ils ne disparaissent.

Prime Gaming et Voodoo, l'éditeur de jeux mobiles très populaires comme Hole.io et Aquapark.io, s'associent pour offrir aux membres Prime des semaines de jeu sans publicité qui raviront toute la famille. Pour l'instant, les membres Prime peuvent profiter de 7 jours de jeu sans publicité sur Cube Surfer et Aquapark.io, et d'autres sont en cours de développement !