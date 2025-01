Amazon Prime Gaming : 16 jeux offerts en janvier 2025 pour bien commencer l'année

Cela aura mis un peu de temps après la période des fêtes, mais Amazon communique enfin concernant les jeux qui vont être offerts aux abonnés dans le cadre de Prime Gaming pour ce mois de janvier 2025. Pour rappel, en décembre, nous avions eu droit à 18 jeux auxquels était venue s'ajouter une dizaine d'autres à l'occasion du lancement de la série Secret Level. En tête de liste des titres proposés cette fois, nous retrouvons l'incontournable Deus Ex premier du nom et BioShock 2 Remastered, autant dire que les amateurs d'immersive sims sont gâtés, même s'ils les ont sans doute déjà dans leur ludothèque.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en janvier 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée. Du côté d'Amazon Luna, XDefiant n'est évidemment plus dans la liste et les productions en rotation qui sont accessibles sans frais grâce à l'abonnement ont été renouvelées.

LES JEUX GRATUITS DE JANVIER 2025 AVEC PRIME

Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de janvier, les premiers jeux étant d'ores et déjà disponibles. Ce mois-ci, les joueurs pourront enfiler les bottes du plus emblématique des habitants de Rapture, le Big Daddy, et explorer cette magnifique ville décrépie dans BioShock 2 Remastered. Ils pourront également diriger un groupe de héros en herbe dans un monde dessiné à la main et participer à des batailles intenses en utilisant uniquement leur intelligence et une poignée de cartes dans SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.