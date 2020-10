Ryzen 5000 Zen 3 : AMD détaille ses processeurs et nous donne déjà un nouveau rendez-vous

Si vous avez suivi la présentation en direct ou lu l’article dédié dans nos colonnes, alors vous savez certainement qu’AMD a dévoilé les processeurs Ryzen 5000 qui profitent donc de l’architecture Zen 3. Le modèle le plus performant de cette nouvelle gamme, l’AMD Ryzen 9 5950X a déjà fait parler les statistiques puisque le constructeur estime un gain de performances en jeu de 26 % par rapport à la génération précédente. Ce processeur haut de gamme totalise par ailleurs 16 cœurs, 32 threads et 72 Mo de mémoire cache. À noter que l’architecture Zen 3 n’est pas en reste puisqu’elle affiche un gain de performance IPC de 19 % par rapport à la génération précédente, l’amélioration la plus importante depuis le lancement des processeurs Zen en 2017.

À côté de ces annonces, AMD mentionne le retour du bundle AMD Ryzen Equipped to Win. Ce nom à rallonge cache en fait une offre très simple : pour tout achat d’un processeur de bureau éligible, du 5 novembre au 31 décembre, AMD offrira une copie numérique de l’édition de base de Far Cry 6. La date du 5 novembre n’a évidemment pas été choisie au hasard. Il s’agit du jour de lancement de la nouvelle gamme de processeurs d’AMD.

Le fabricant prépare maintenant le terrain pour sa future génération de carte graphique, les Radeon RX 6000. Il nous donne d’ailleurs déjà rendez-vous pour une nouvelle diffusion de son évènement Where Gaming Begins pour parler de ses nouveaux GPU. Les festivités auront lieu le 28 octobre prochain à 18 heures, heure de Paris.

Si vous êtes à la recherche d’un processeur AMD, jetez un œil à cet AMD Ryzen 7 3800X vendu 346,21 € sur Amazon.