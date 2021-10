MAJ Animal Crossing: New Horizons, le café Le Perchoir arrive avec une future mise à jour, un Direct spécial daté

Nous ne nous attendions pas à voir Animal Crossing: New Horizons lors du Nintendo Direct de cette nuit. Il a tout de même fait une apparition, non pas encore avec une nouveauté concrète, mais avec un teaser pour une future mise à jour gratuite...

Une nouvelle mise à jour gratuite arrive en novembre dans #AnimalCrossingNewHorizons ! ☕



Plus de détails seront révélés au cours d'un Animal Crossing: New Horizons Direct à venir en octobre. Suivez @AC_Marie_FR pour savoir quand la diffusion aura lieu ! pic.twitter.com/7qp7WGjjxt — Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

Elle arrivera en novembre 2021 et tournera autour du Perchoir, un café ouvert 24h/24 et 7j/7. Il était déjà présent dans les épisodes précédents, et va donc faire son retour sous une forme encore mystérieuse dans les semaines qui viennent. Pour les vraies informations, Nintendo nous convie à un Direct spécial prévu pour le mois d'octobre.

Mise à jour : l'Animal Crossing: New Horizons Direct aura lieu le vendredi 15 octobre à 16h00 heure française, et durera environ 20 minutes.