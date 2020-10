Animal Crossing: New Horizons, la mise à jour 1.5.0 disponible, des objets hackés retirés

C'est aujourd'hui que débute l'événement spécial Halloween d'Animal Crossing: New Horizons, avec un tas d'éléments cosmétiques à débloquer à cette occasion, et des citrouilles à cultiver. Avant de pouvoir en profiter, il faut télécharger une mise à jour 1.5.0, déployée il y a peu.



Les notes officielles du patch sont accessibles ci-dessous.

Mises à jour générales Un nouvel événement saisonnier, Halloween, a été ajouté.

Des citrouilles (objet) et des projets de bricolage utilisant des citrouilles ont été ajoutés.

Ajout de nouvelles fonctionnalités pour visiter des îles de rêve avec Luna : la possibilité de choisir votre destination parmi une liste d'îles de rêve déjà visitées et la possibilité de mettre en favori des îles de rêve déjà visitées.

Il est désormais possible de masquer les articles qui ne sont pas à vendre en appuyant sur le bouton Y lors de la visualisation du catalogue via Nook Shopping. Problèmes résolus D'autres ajustements et corrections ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.

Ce que ne dit pas le changelog, c'est qu'il supprime aussi les objets hackés, découverts et extraits du code de jeu par quelques-uns des joueurs les plus malins. C'est notamment le cas des items de l'île de Joe, dont la clôture qui semble faire un tabac chez les fans. Rassurez-vous, Nintendo ne va pas punir les pirates, mais a simplement retiré les éléments de décoration illicites de leur rangement. À part ça, Animal Crossing : New Horizons est actuellement vendu 44,49 € sur Amazon.

