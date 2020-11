Animal Crossing: New Horizons lance sa mise à jour d'automne avec une nouvelle bande-annonce

Même si l'automne a débuté en septembre, cette saison rime surtout avec la pluie, le soleil qui se couche tôt et les feuilles mortes qui tombent au sol, et nous sommes en plein dedans. Nintendo a donc décidé de sortir une nouvelle bande-annonce pour Animal Crossing: New Horizons.

Eh oui, ce qui est bien avec Animal Crossing: New Horizons, c'est que le jeu évolue au fil des mois, et après l'évènement d’Halloween qui a eu lieu tout au long du mois d'octobre pour se terminer samedi dernier, place désormais à l'automne. Les joueurs vont ainsi pouvoir trouver des champignons sur leur île afin de créer de nouveaux objets de décoration, ainsi que de nouveaux insectes et poissons à attraper pour faire plaisir à Thibou !

Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons est exclusivement disponible sur Nintendo Switch, il est vendu 46,99 € sur Amazon.fr.