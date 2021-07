Apex Legends piraté par des fans voulant sauver Titanfall

Les dernières heures ont été longues pour Respawn. Dans la soirée de dimanche soir, Apex Legends était injouable, le matchmaking était bloqué et un message affichait sur l'écran de jeu un lien vers SaveTitanfall.com. Oui, il s'agissait bien d'un piratage, mais les hackers n'avaient que faire des données personnelles des joueurs.

Le site affiché au lancement d'Apex Legends a été créé par des fans de Titanfall, premier du nom, qui déplorent l'état du jeu, envahi de tricheurs et injouable. Les hackers, qui n'ont aucun lien direct avec SaveTitanfall.com, ont voulu mettre en avant ce problème et réclamer des mises à jour de la part de Respawn pour sauver Titanfall, toujours vendu sur PC via Steam et Origin, ce qui pose tout de même problème. Ils ont donc décidé de s'attaquer à Apex Legends en le rendant lui aussi injouable. Les développeurs du Battle Royale ont tenu informés les fans tout au long de la nuit de l'avancée d'un correctif et le matchmaking a fait son retour quelques heures plus tard.

Un piratage pour le moins insolite qui soulève quelques questions concernant la sécurité chez Respawn et pour Apex Legends, et qui met surtout en lumière un autre problème, celui des jeux payants aux modes multijoueurs envahis de tricheurs et donc parfaitement injouables. Pour l'instant, Respawn a sauvé Apex Legends, reste à savoir s'il va réagir et appliquer des mises à jour pour sauver Titanfall également. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées avec de la monnaie in-game d'Apex Legends sur Amazon.

