Apex Legends n'est plus jouable sur ces plateformes, les joueurs expriment leur colère

Apex Legends reste l'uns des Battle Royale les plus populaires sur le marché vidéoludique, Respawn Entertainment et Electronic Arts publient régulièrement du nouveau contenu, mais les studios viennent de faire une annonce qui met en grogne de nombreux joueurs. Pour faire simple : Apex Legends n'est plus disponible sur Linux et Steam Deck.

Dans un communiqué publié sur le site officiel d'EA Games, le community manager explique que les développeurs ont identifié Linux OS comme une porte d'entrée pour les exploits et la triche, il a donc bloqué ce système d'exploitation. Mais c'est cet OS qui est utilisé par défaut sur les Steam Deck, les développeurs n'ont aucun moyen de savoir si le joueur passe par Linux sur un ordinateur ou un Steam Deck pour jouer. Donc... tout le monde est privé du Battle Royale. Bien évidemment, les joueurs sous Windows peuvent continuer de jouer à Apex Legends sur Steam.

C'est un nouveau coup dur qui touche les possesseurs de la console portable de Valve. Il y a quelques semaines, c'était Grand Theft Auto V qui n'était plus compatible avec le Steam Deck, la faute à BattlEye, un célèbre logiciel anti-triche. Du moins, selon Rockstar, car les développeurs de BattlEye avaient commenté en rappelant que leur outil est disponible nativement pour Linux et Mac, Rockstar n'a pas daigné activer le logiciel pour GTA V... Malheureusement pour les joueurs d'Apex Legends, le problème est plus complexe.

Sur Steam, les récents avis sont évidemment négatifs, avec beaucoup de « ♥♥♥♥ EA », les petits cœurs étant évidemment une censure d'insulte. Apex Legends n'est plus totalement injouable sur Steam Deck, mais il faut installer Windows ou un autre OS compatible, ce qui n'est pas forcément idéal pour les joueurs qui voulaient juste une console de jeu sans prise de tête...

