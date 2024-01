Ara: History Untold, du gameplay et une période de sortie pour le jeu de stratégie historique

Comme prévu, Oxide Games a fait une apparition au Xbox Developer_Direct pour nous reparler d'Ara: History Untold, un jeu de stratégie au tour par tour officialisé à l'été 2022. Les joueurs ont presque eu le temps de l'oublier, mais cela aurait été dommage tant le titre promet de belles choses.

Si vous étiez passés à côté de la présentation d'Ara: History Untold, voici tout ce qu'il faut savoir :

Bâtissez une nation et guidez vos citoyens à travers les méandres de l'histoire jusqu'à l'apogée de l'accomplissement humain. Explorez de nouveaux territoires en développant les arts et la culture, en menant des actions diplomatiques et en rivalisant avec vos adversaires pour prouver que vous êtes le plus grand dirigeant jamais connu. Avec des mécanismes de jeu à la fois familiers et innovants, Ara: History Untold offre une évolution dans la stratégie historique grandiose, sans chemins prédéfinis vers la victoire, ce qui ouvre la voie à d'innombrables possibilités. Les choix que vous faites définiront le monde que vous créez, votre expérience et votre héritage. Maintenant, c'est votre monde.

EXPLOREZ UN MONDE IMMERSIF VIVANT

Explorez un monde vivant et dynamique rempli de vie et de charme, parcourez des paysages étendus allant de jungles tropicales à des déserts balayés par le sable, et découvrez les ressources dont vous avez besoin pour développer votre nation. Observez un monde qui prend vie avec des détails saisissants et réalistes. Découvrez les différentes périodes de santé et de maladie, de guerre et de paix, et de richesse et de désespoir à travers les yeux des citoyens parcourant le monde en constante évolution. Explorez les biomes, cultures et ères uniques qui représentent la diversité de l'expérience humaine.

BÂTISSEZ VOTRE NATION

Votre terre est votre toile : construisez une variété d'améliorations, des forges aux bibliothèques en passant par les citadelles et les cathédrales. Recherchez diverses technologies. Perfectionnez un système d'artisanat industriel et économique richement détaillé. Gérez chaque détail, de la production d'un seul moulin aux statistiques des citoyens d'une ville, en passant par les ressources combinées d'une nation entière. Tissez un avenir aux possibilités infinies.

RÉGNEZ À VOTRE MANIÈRE

Incarnez les personnages les plus influents de l'histoire et remodelez le monde à travers vos choix. Régnerez-vous sur les Égyptiens en tant que reine Néfertiti, sur les Grecs en tant que Sappho ou sur les États-Unis en tant que George Washington ? Choisissez parmi des chefs uniques représentant différentes nations, peuples et styles de jeu, dotés de caractéristiques ayant un impact sur le gameplay des joueurs, ainsi que des personnalités distinctes qui contribuent à déterminer leur comportement en tant que voisins IA, alliés ou ennemis.

FAITES L'EXPÉRIENCE DE VÉRITABLES TOURS SIMULTANÉS

À chaque tour, les actions et les choix de chaque nation se résolvent simultanément, créant du suspense, de l'anticipation, des résultats uniques et des rebondissements surprenants dans la formule classique du tour par tour. Le destin de votre peuple sera déterminé par vos décisions et votre capacité à prévoir les prochains mouvements de votre adversaire, mettant ainsi vos compétences de chef à l'épreuve ultime.