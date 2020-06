Wolfenstein Alt History Collection : une compilation 4-en-1 disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et à prix cassé sur Steam

Si vous aimez les FPS narratifs et que vous n'avez pas encore joué aux derniers Wolfenstein, vous êtes sûrement passés à côté de quelque chose. Vous avez cependant une bonne chance de vous rattraper avec la Wolfenstein Alt History Collection, une compilation regroupant Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus et le jeu coopératif Wolfenstein: Youngblood.



Le pack coûte 89,99 € de base sur PC, PS4 et Xbox One, tout de même, mais dans le cadre des Soldes d'Été 2020 de Steam, il est proposé à 29,12 € sur la plateforme pendant quelques jours !

La Alt History Collection vous permet de découvrir une longue narration s'étendant sur plus de 3 décennies d'action, de massacre de nazis et de personnages inoubliables. De l'Europe déchirée par la guerre dans les années 40 aux rues de Paris infestées de nazis dans les années 80, en passant par l'Amérique sous occupation dans les années 60, lancez-vous dans une aventure pleine d'adrénaline, forgez de nouvelles alliances et rassemblez les combattants pour repousser la machine de guerre nazie.

Si vous êtes seulement intéressés par le récent Wolfenstein: Youngblood, il est actuellement vendu pour 39,99 € en Deluxe Edition à la Fnac.

Lire aussi : TEST de Wolfenstein: Youngblood, les nazis sont flous sur Switch