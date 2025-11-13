ARC Raiders lance déjà sa première extension

Embark Studios lance déjà la première mise à jour de contenu d'ARC Raiders. La North Line ouvre un nouveau chapitre pour tous les Raiders. La mise à jour sera disponible le jeudi 13 novembre à 10 h 30. Elle introduit un événement communautaire Breaking New Ground qui permettra de dévoiler la nouvelle carte Stella Montis, une panoplie de nouveaux objets, machines ARC ainsi que des améliorations d'ergonomie. ARC Raiders est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et NVIDIA GeForce NOW pour 39,99 €. La North Line est une extension gratuite pour tous les joueurs, pour célébrer le seuil des 700 000 joueurs simultanés ayant été atteint récemment.

Découvrez Stella Montis





La frontière s'étend vers le nord. La nouvelle carte Stella Montis invite les Raiders à explorer des structures qui, bien qu'abandonnées, restent étrangement intactes en comparaison aux épaves qui recouvrent la ceinture de rouille. Stérile, froide et jonchée de mystère, ces ruines laissent à entrevoir ce que l'humanité à laissé derrière elle dans sa course vers les étoiles, encourageant les joueurs à découvrir la vérité qui y est enfouie.

Les Raiders qui accompliront ces défis obtiendront des ressources rares, de nouveaux objets et possiblement des schémas d'arme qui se trouvaient dissimulés dans les ruines, dévoilant au grand jour les prochaines étapes dans la lutte visant à reprendre le contrôle de la surface.

L'accès à Stella Montis doit cependant être gagné, les tunnels ouvrant la voie vers cette nouvelle région ne seront ouverts uniquement lorsque la communauté aura complété la quête Breaking New Ground.

Unis pour l'événement communautaire





La North Line introduit la première quête communautaire d'ARC Raiders, Breaking New Ground, débutant le 13 novembre à 10 h 30. Les Raiders qui auront au moins participé à quelques raids pourront joindre leurs forces de façon à aider Speranza à reconstruire les tunnels permettant de rejoindre Stella Montis.

Les joueurs investissant de leurs ressources pour l'effort commun gagneront du Mérite, une nouvelle monnaie qui permettra d'alimenter la prochaine phase de l'événement communautaire. La sortie de Stella Montis se fera au rythme de la communauté, révélant la nouvelle frontière et permettant aussi d'activer la phase 2 de la quête Staking Our Claim, une nouvelle marque de progression qui s'accompagne de récompenses à obtenir et de défis à compléter. Cette étape sera disponible durant un temps limité, jusqu'à décembre.

Cette mise à jour introduit aussi deux nouvelles machines ARC, chacune apportant ses propres défis à la surface. La Matriarch, une machine qui ferait pâlir les Reines, qui fera son apparition sous certaines conditions, et ça dès le début de la quête Breaking New Ground. Le Shredder est exclusif à Stella Montis et ne fera surface qu'une fois la nouvelle région disponible, créant une nouvelle menace forçant les Raiders à rester aux aguets durant les rencontres en combat rapproché.

En plus de ces menaces, les joueurs auront accès au fusil Aphelion, à un ensemble de nouvelles mines et à de nouvelles séries de quêtes sur le thème de Stella Montis.

Récapitulatif du contenu de l'extension :

Nouvelle carte : Stella Montis

: Stella Montis Événement communautaire :

: Breaking New Ground ;



Début : 13 novembre, 10 h 30;



Un événement communautaire en plusieurs étapes permettant de débloquer Stella Montis.

Nouvelles machines ARC :

: Matriarche ;



Shredder.

Nouveaux armes et objets :

: Fusil Aphelion ;



Trailblazer Grenade ;



Seeker Grenade ;



Mine à impulsions, mine à retardement, mine à gaz.

Nouvelles quêtes dédiées à Stella Montis .

Qu'est-il prévu pour la suite ?





La North Line n'est que le début de la roadmap post-lancement d'ARC Raiders. La prochaine mise à jour, Cold Snap, arrive en décembre, introduisant l'événement Flickering Flames, un nouveau modificateur de carte prenant forme via des chutes de neige, le réinitialisation du Projet d'Expédition Raider et bien plus encore.

