ARC Raiders : la mise à jour Cold Snap lancée en vidéo

Embark Studios lancera la prochaine mise à jour majeure d'ARC Raiders, Cold Snap, le mardi 16 décembre à 10h30. Cette mise à jour poursuit l'élan du jeu avec un événement hivernal à durée limitée, des chutes de neige dynamiques, de nouvelles mécaniques de survie, des récompenses étendues, une réinitialisation saisonnière du Raider via l'Expedition Project et l'introduction d'un second Raider Deck inclus directement dans le jeu de base.

Mise à jour météo : l'arrivée du Cold Snap





Des tempêtes de neige balaient Speranza tandis que l'hiver s'installe sur plusieurs zones de raid. Les chutes de neige réduisent la visibilité, les lacs gèlent et les zones à ciel ouvert deviennent plus dangereuses que jamais, transformant chaque raid en véritable épreuve de survie.

Principaux changements :

Danger environnemental : le froid intense introduit de nouveaux risques pour les Raiders qui restent trop longtemps à l'extérieur. Les joueurs doivent surveiller les engelures, une condition progressive qui draine lentement leur barre de vie.

: le froid intense introduit de nouveaux risques pour les Raiders qui restent trop longtemps à l'extérieur. Les joueurs doivent surveiller les engelures, une condition progressive qui draine lentement leur barre de vie. Mécaniques d'abri : pour prévenir les engelures, les Raiders doivent adapter leurs tactiques à mesure que le froid s'installe. Il est nécessaire de repenser les équipements, de s'assurer de pouvoir se soigner soi-même ou ses coéquipiers, de planifier soigneusement les extractions et de trouver un abri si besoin.

: pour prévenir les engelures, les Raiders doivent adapter leurs tactiques à mesure que le froid s'installe. Il est nécessaire de repenser les équipements, de s'assurer de pouvoir se soigner soi-même ou ses coéquipiers, de planifier soigneusement les extractions et de trouver un abri si besoin. Refonte visuelle : accumulation de givre, lacs gelés, neige et autres effets visuels sur les cartes Dam Battlegrounds, Buried City, Spaceport et The Blue Gate.

L'événement Cold Snap sera disponible du mardi 16 décembre 2025 à 10h30 jusqu'au mardi 13 janvier 2026 à 10h30. Il s'agit de la deuxième mise à jour de contenu gratuite depuis le lancement d'ARC Raiders.

Extension des Raider Decks



Cold Snap introduit également le deuxième Raider Deck, désormais inclus gratuitement pour tous les joueurs ayant acheté l'une ou l'autre édition du jeu.

Le Raider Deck Goalie sera disponible gratuitement à partir du vendredi 26 décembre et proposera une grande variété de contenus et de récompenses. Ce Raider Deck sera accessible de manière permanente, sans limitation de durée.

Contenu du nouveau deck :





Nouveaux objets et exploits à accomplir, offrant des récompenses telles que des Raider Tokens, des objets cosmétiques et plus encore.

Tenue de Raider inspirée du hockey avec plusieurs variantes de couleurs, ainsi qu'un outil Raider en forme de crosse de hockey.

Survivre au gel





Pendant Cold Snap, les joueurs peuvent découvrir des objets saisonniers et relever deux défis hivernaux liés aux nouvelles conditions de carte afin de gagner des récompenses.

Événement Flickering Flames : une épreuve d'endurance et de patience mettant à l'épreuve les compétences de survie des Raiders pendant le Cold Snap. Les joueurs peuvent débloquer des récompenses sur 25 niveaux, incluant de nouveaux équipements, des éléments de personnalisation et des Raider Tokens, en gagnant des Mérites automatiquement obtenus via l'XP en partie. Pour activer l'événement, les Raiders doivent avoir joué cinq parties.

: une épreuve d'endurance et de patience mettant à l'épreuve les compétences de survie des Raiders pendant le Cold Snap. Les joueurs peuvent débloquer des récompenses sur 25 niveaux, incluant de nouveaux équipements, des éléments de personnalisation et des Raider Tokens, en gagnant des Mérites automatiquement obtenus via l'XP en partie. Pour activer l'événement, les Raiders doivent avoir joué cinq parties. Project Candleberry Banquet : un nouveau projet qui rassemble les Raiders autour d'une chaleur fragile perçant le froid glacial. Les joueurs peuvent gagner des récompenses en récupérant des objets uniques en surface et en collectant des Candleberries. Le projet comporte cinq étapes, chacune révélant une nouvelle scène sur la table du banquet. Compléter des étapes accorde des récompenses telles que des objets cosmétiques, des Raider Tokens et des Mérites, ces derniers contribuant à la progression de l'événement Flickering Flames.

Les événements Flickering Flames et Candleberry Banquet seront disponibles du mardi 16 décembre 2025 à 10h30 jusqu'au mardi 13 janvier 2026 à 10h30.

Expedition Project Raider : réinitialisation saisonnière





L'Expedition Project offre aux Raiders la possibilité d'effectuer une réinitialisation, introduisant un nouveau Raider et une nouvelle histoire pour le joueur. Cette réinitialisation optionnelle se débloque en collectant des matériaux clés afin de construire une caravane pour le Raider existant, puis en s'inscrivant au départ durant la fenêtre d'Expedition. En partant, les joueurs réinitialisent la progression de leur personnage pour une nouvelle aventure ARC Raiders, tout en conservant des bonus, avantages et récompenses exclusifs.

Embark publiera prochainement un article de blog détaillant Cold Snap, accompagné de notes supplémentaires pour la mise à jour de décembre. Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel ou via les mises à jour en jeu.

Sur quelles plateformes est disponible ARC Raiders ?





ARC Raiders est disponible en version numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur NVIDIA GeForce NOW, à partir de 39,99 € pour l'édition Standard et 59,99 € pour l'édition Deluxe. Vous pouvez acheter ARC Raiders - Deluxe Edition à 53,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.

