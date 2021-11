Arkane Lyon : le Game Director de Deathloop monte en grade, un nouveau poste pour l'ancien Studio Director

Le lancement réussi de Deathloop va s'accompagner de changement à la tête d'Arkane Lyon. Nous apprenions en effet le mois dernier le départ du Studio Director Romuald Capron, ancien Chief Operating Officer qui a intégré la société il y a maintenant 16 ans. Il avait débuté sa carrière dans le jeu vidéo chez Atari en 2000 avant de cofonder KAWAII Studio auparavant, et donc de participer aux succès de la série Dishonored et du dernier jeu en date du studio.

Nous apprenons cette semaine qu'il va désormais œuvrer en tant qu'Executive Producer sur PowerZ, le jeu vidéo éducatif nouvelle génération mêlant aventure et pédagogie. Il sera responsable de l’ensemble de la production du jeu : « structuration des équipes et des process de création, pilotage de la roadmap, recrutements, etc. ».

Romuald Capron, executive producer de PowerZ, commente : « Après une carrière déjà bien remplie dans l’industrie du jeu vidéo, je souhaitais m’impliquer dans un projet qui peut rendre le jeu vidéo plus utile à la société. L’ambition de PowerZ et de ses fondateurs m’ont donné envie de les rejoindre. J’ai hâte d’apporter mon expérience de la production de blockbuster à l’équipe. »

« Un peu plus d’un an après le lancement de ce projet très ambitieux, nous sommes fiers que Romuald Capron nous rejoigne dans l’aventure. Nous voulons créer un vrai jeu vidéo qui permet aux enfants d’apprendre, ce qui n’a jamais été fait. Nous avons donc besoin des meilleurs de l’industrie et Romuald est l’un des meilleurs dirigeants au monde. Depuis près de 17 ans chez Arkane Studios il a été à la tête de franchises au succès planétaire et a encore produit récemment avec Deathloop un jeu pressenti pour le titre de Game of the year » ajoute Emmanuel Freund, président et cofondateur de PowerZ.