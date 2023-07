Arma 3 : départ pour la Normandie avec le DLC communautaire Spearhead 1944

Bohemia Interactive développe actuellement Arma 4 et Arma Reforger, un épisode de transition pour perfectionner le moteur de jeu Enfusion, mais le précédent opus de la franchise n'est pas délaissé pour autant. La communauté est très active et Heavy Ordnance Works vient d'accoucher d'un DLC nous ramenant dans le passé.

Développé par une communauté de tiers, mais édité par Bohemia Interactive, comme Global Mobilization - Cold War Germany, S.O.G. Prairie Fire, CSLA Iron Curtain et Western Sahara, Spearhead 1944 nous emmène cette fois en Normandie, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur un terrain de 150 km². Les joueurs suivront la Première Armée américaine tentant de percer les lignes allemandes à l'aide de 90 armes et véhicules et 400 vêtements et équipements de l'époque, au travers d'une campagne multijoueur (jusqu'à 24) coopérative de sept missions, de plusieurs scénarios et de modes de jeux officiels. L'accent est mis sur l'Opération Cobra, qui a eu lieu sept semaines après le débarquement du Jour J, à Saint-Lô, dans les bocages normands. Voici quelques points clés de Spearhead 1944 :

150 km² de terrain en Normandie ;

5 factions et civils ;

Plus de 50 armes et grenades ;

Plus de 40 véhicules et armes statiques ;

Plus de 400 variantes de vêtements et d'équipements ;

Campagne multijoueur en coopération ;

6 scénarios multijoueurs ;

2 showcases de factions ;

Nouveau scénario coopératif ;

Nouveaux sons et effets ;

Nouvelle musique ;

Divers contenus additionnels.

Bohemia Interactive rappelle au passage que les développeurs des DLC communautaires d'Arma 3 reçoivent « une récompense financière pour leur travail ». L'extension Spearhead 1944 est déjà disponible sur Steam contre 17,99 €, avec une réduction de 10 % pendant la semaine de lancement. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

