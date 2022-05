Arma Reforger : un épisode de transition pour montrer le moteur Enfusion en attendant Arma 4

Oui, Bohemia Interactive développe Arma 4, prochain épisode majeur de sa franchise de jeux de tir tactiques et réalistes. Mais le projet est long, et le studio veut faire participer sa communauté (très active) avec un épisode de transition qui servira à perfectionner son nouveau moteur de jeu Enfusion.

Voici donc Arma Reforger, qui vient de sortir en Early Access sur PC et via le programme Game Preview sur Xbox Series X|S. Les joueurs vont se replonger dans l'ambiance de la Guerre froide sur l'île d'Éveron. Une carte de 51 km² reprise d'Arma: Cold War Assault où s'opposent des soldats américains et soviétiques avec un vaste arsenal d'armes et de véhicules. Le mode Game Master est là pour que les joueurs créent leurs propres missions scénarisées, et l'accent est mis sur la communauté : Arma Reforger invite les fans à créer des mods, compatibles PC et Xbox Series X|S, via le workshop, qui disposent de nouveaux outils grâce au moteur Enfusion.

Arma Enforger pose donc les bases de ce que sera Arma 4, permettant à Bohemia Interactive de perfectionner son moteur et ses outils à l'aide de la communauté tout en poursuivant le développement du prochain opus majeur. Arma Reforger est disponible sur PC et Xbox Series X|S en accès anticipé, vous pouvez retrouver des cartes Xbox sur Amazon.