Arma 3 : les développeurs mettent en garde contre les vidéos fakes utilisant des images du jeu

Avec les réseaux sociaux, les informations circulent vite, mais elles ne sont pas toujours exactes. En plus des erreurs maladroites, il y a énormément de montages volontairement trompeurs, et la guerre en Ukraine n'échappe pas à ce fléau. Bohemia Interactive a ainsi partagé un communiqué pour dénoncer les vidéos fakes utilisant des images d'Arma 3 pour créer la confusion, avec un exemple plutôt parlant :

Arma 3 est pour rappel un jeu de tir tactique, une simulation de guerre fictive dans un monde futuriste, mais très ancré dans le réel. Un bac à sable avec soldats, armes et véhicules aux graphismes un peu datés, mais avec quelques effets pour volontairement détériorer la qualité de l'image, des internautes mal intentionnés peuvent créer des vidéos fakes assez crédibles, souvent partagées sur les réseaux sociaux et même parfois relayées par des médias officiels. Pavel Křižka, responsable des relations publiques de Bohemia Interactive, déclare ainsi :

Bien qu'il soit gratifiant qu'Arma 3 puisse simuler les conflits armés modernes de manière aussi réaliste, nous ne sommes certainement pas heureux qu'il puisse être confondu avec des images de combat réelles et utilisé à des fins de propagande militaire dans le cadre d’un conflit armé. Cela s'est déjà produit par le passé (des vidéos d'Arma 3 auraient illustré des conflits en Afghanistan, en Syrie, en Palestine, et même entre l'Inde et le Pakistan), mais aujourd'hui, ce contenu a pris de l'ampleur dans le contexte du conflit en Ukraine. Nous avons essayé de lutter contre ce type de contenu en signalant ces vidéos aux fournisseurs de plateformes (FB, YT, TW, IG, etc.), mais c'est peu efficace. Pour chaque vidéo retirée, dix autres sont mises en ligne chaque jour. Nous avons constaté que la meilleure façon de résoudre ce problème est de coopérer activement avec les principaux médias et agences de vérification des informations (comme l'AFP, Reuters et autres), qui ont une meilleure portée et la capacité de lutter efficacement contre la diffusion de ces informations trompeuses.