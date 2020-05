Arrest of a stone Buddha : le thriller dans le Paris des années 70 annoncé sur Switch

Le développeur indépendant yeo s'était déjà fait remarquer avec The friends of Ringo Ishikawa, un beat'em all avec des gangs japonais qui proposait également des phases de gameplay plus calmes. yeo a lancé en février dernier sur PC un jeu dans la même veine, Arrest of a stone Buddha, qui va très prochainement débarquer sur Nintendo Switch.

Eh oui, Arrest of a stone Buddha débarquera sur l'eShop des Switch le 21 mai prochain au prix de 14,99 €, comme l'a annoncé le distributeur Circle Entertainment. Le studio partage pour l'instant une vieille vidéo d'Arrest of a stone Buddha mais promet de revenir avec une vraie nouvelle bande-annonce et des informations très prochainement.

Arrest of a stone Buddha nous plonge dans la peau d'un tueur à gages envoyé à Paris, dans les années 70. Outre les affrontements avec des armes à feu, le titre inclut donc des moments plus mélancoliques dans les rues de capitale.