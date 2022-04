As Far As The Eye : une édition physique et un collector dédicacé par ZeratoR disponible en précommande

Adrien « ZeratoR » Nougaret est un célèbre streameur français, mais aussi un entrepreneur, connu pour organiser notamment la ZLAN et le Z Event. Mais ZeratoR a également fondé un studio de développement de jeux vidéo, Unexpected, qui a sorti en 2020 As Far As The Eye, un jeu de stratégie et de gestion fort complet.

Le titre est de retour avec des éditions physiques, produites et distribuées par Red Art Games. Les fans peuvent déjà précommander, exclusivement sur Switch, une version standard avec le jeu sur cartouche, mais également une édition collector, qui comprend une boîte exclusive, le jeu, la bande originale sur doubles vinyles de 22 pistes et une lithographie signée par ZeratoR. Et si vous ne connaissez pas le jeu, voici une présentation :

Dans As Far As The Eye, construisez un village nomade et voyagez avec votre tribu vers le centre du monde, appelé l'Œil. Ce roguelike de gestion de ressources au tour par tour est composé de situations procédurales et d'événements climatiques. Le joueur incarne le Souffle qui guide les Pupilles, une tribu qui doit atteindre le centre du monde. Il doit gérer les ressources nécessaires au Voyage, les bâtiments et les vies de ces petits êtres connectés à la nature. Le joueur doit les aider à devenir plus sages grâce à la récolte, la production ainsi qu’à la recherche scientifique et spirituelle. Il doit cependant faire attention, car les Pupilles doivent survivre tandis que progresse la vague qui submerge les terres.

Cette édition collector d'As Far As The Eye est limitée à 950 exemplaires et n'arrivera pas avant le premier trimestre 2023, mais vous pouvez déjà la précommander contre 79,99 €. La version standard est quant à elle proposée à 29,99 € et est limitée à 2 900 copies. Le jeu est également disponible sur PC en version numérique à 18,89 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : Les indés français de l'Avent 2020 #12 : As Far As The Eye