RUMEUR : Suicide Squad: Kill the Justice League aura une approche game as a service avec des niveaux rejouables et un Battle Pass

Voilà maintenant des années que nous attendons de mettre la main sur Suicide Squad: Kill the Justice League, le nouveau titre d'action de Rocksteady jouable en solo ou en coopération avec Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark. La seule bande-annonce avec des phases de jeu à ce jour avait dévoilé un gameplay riche et dynamique, qui donne déjà envie de se plonger dans la ville ouverte de Metropolis.

Il se pourrait cependant que les développeurs ne nous aient pas tout dit sur le fonctionnement de ce Suicide Squad: Kill the Justice League. Alors que tout le monde imaginait qu'il s'agirait d'un titre avec une campagne solo éventuellement jouable jusqu'à 4 en coopération, le titre pourrait davantage avoir des allures de game as a service...

Une capture d'écran qui serait issue de l'alpha actuellement en test chez certains joueurs viendrait de fuiter sur la Toile, dévoilant des menus qui révèlent plusieurs mécaniques surprenantes. L'image montre la présence d'un onglet dédié à la personnalisation des compétences des super-vilains en fonction de leur niveau et un autre consacré à la personnalisation des apparences. Il y a également un onglet appelé Codex, certainement pour consulter des informations sur l'univers, et un dédié aux options. Ceux qui ont retenu l'attention des joueurs sont cependant dénommés Store et Battle Pass, laissant présager la présence d'éléments cosmétiques payants et d'objets à débloquer seulement via un pass lui aussi payant...

Le reste de l'écran montre également la possibilité de sélectionner un niveau à jouer à plusieurs (comme le Chapitre 3 : Worst Laid Plans où nous devrions tuer Flash), ou encore de choisir son mode de jeu, la difficulté et les options de matchmaking. Cela signifie-t-il qu'il n'y aurait pas de monde ouvert, mais des niveaux bien chapitrés et hermétiques, jouables en solo avec des bots ou en coopération et qui seraient rejouables à l'infini pour améliorer nos héros ? Avec du contenu gratuit et payant régulièrement ajouté pour faire vivre l'expérience et la communauté ? Suicide Squad: Kill the Justice League ne serait-il donc qu'un sosie du décrié Marvel's Avengers plutôt que la suite spirituelle espérée des Batman Arkham ?

Il faudra attendre que Rocksteady communique davantage à son sujet pour le savoir, surtout que le visuel pourrait très bien être un fake. Mais à quelques mois de la date de sortie du 26 mai 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ces révélations sur le concept même du jeu auraient de quoi décevoir...