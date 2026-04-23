Assassin's Creed Black Flag Resynced : les configurations PC dévoilées

Des configurations adaptées à tous les profils





Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft détaille les configurations PC nécessaires pour profiter de cette version modernisée. Quatre profils sont proposés : minimale, recommandée, enthousiaste et extrême, permettant à chacun d’ajuster son expérience selon sa machine.

En configuration minimale, le jeu vise du 1080p à 30 FPS, avec des réglages faibles et un ray tracing standard. Il faudra au minimum un processeur comme un Intel Core i7-8700K ou un AMD Ryzen 5 3600, accompagné d’une carte graphique type GTX 1660 ou RX 5500 XT. Une base solide, mais clairement orientée vers une expérience modeste. Du côté recommandé, le cap des 60 FPS en 1080p est franchi, avec des paramètres moyens et toujours du ray tracing standard. Une RTX 3060 ou équivalent devient alors nécessaire, confirmant une montée en gamme progressive.

Ray tracing, 4K et ambitions techniques





Les choses sérieuses commencent avec les configurations dites Enthousiaste et Extrême. Le mode enthousiaste cible du 1440p à 60 FPS avec des réglages élevés et un ray tracing étendu, demandant une RTX 3080 ou une RX 6800 XT. Une configuration clairement pensée pour tirer parti des améliorations visuelles. Mais c’est bien le mode extrême qui impressionne. Le jeu peut monter jusqu’en 4K à 60 FPS avec tous les réglages en ultra et un ray tracing étendu, nécessitant des cartes graphiques haut de gamme comme la RTX 4090 ou la RX 7900 XTX. Black Flag Resynced ne fait aucun compromis sur l’ambition graphique.

À cela s’ajoutent des technologies modernes comme DLSS, FSR et XeSS, permettant d’optimiser les performances via l’upscaling et la génération d’images. Le jeu propose également un benchmark intégré, une fréquence d’images illimitée et une compatibilité HDR, renforçant son orientation PC premium.

Une version pensée pour durer





Entre ray tracing, haute résolution et optimisations modernes, la firme propose une expérience taillée pour les machines actuelles comme pour les configurations les plus musclées. Cette nouvelle version ne se contente pas d’un simple lifting, elle modernise en profondeur l’expérience, tout en restant accessible grâce à une large gamme de configurations. Une approche équilibrée, qui permet à chacun de reprendre la mer avec le niveau de détail qu’il souhaite.

La date de sortie de Assassin’s Creed Black Flag Resynced est fixée au 9 juillet 2026.

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