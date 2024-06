Assassin's Creed Shadows : les thèmes principaux de son OST et ses compositeurs dévoilés

Comme bien souvent à la suite de la présentation d'un nouvel épisode de la saga, les informations se multiplient et Assassin's Creed Shadows ne fait donc pas exception. Nous avons ces derniers jours eu droit à une bande-annonce de gameplay mettant en scène Naoe et Yasuke, puis à pas moins de 13 minutes de jeu lors de l'Ubisoft Forward servant à introduire les nouveautés et les deux styles de jeu de ces personnages. Pour bien terminer la semaine, c'est au tour de la bande-son de faire parler d'elle et de venir nous régaler les oreilles.

Pour Assassin's Creed Shadows, Ubisoft Québec a décidé de faire appel à plusieurs artistes et compositeurs. Ainsi, nous devons son thème principal au groupe The Flight, qui n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine vidéoludique et encore moins sur la saga, puisqu'il avait déjà participé à l'OST du multijoueur d'Assassin's Creed IV: Black Flag puis à celle d'Odyssey. Cette fois, c'est donc des sonorités bien japonisantes qui viennent nous régaler. Autant dire que nous allons sûrement laisser tourner l'écran titre entre deux parties ! Le groupe a également composé Rise of Yasuke, très calme et traditionnel au départ avant de devenir assez hip-hop et énergique par la suite, avec le motif du thème principal repris. The Fujibayashi Legacy est de son côté dédié à Naoe, oscillant lui aussi entre des sonorités classiques du pays et d'autres plus modernes, avec une choriste sur la partie finale qui a tout pour être jouée durant une séquence de fuite.

Enfin, c'est la désormais habituelle déclinaison de Ezio's Family qui a été dévoilée et... surprend. Nous la devons à TEKE::TEKE, groupe de rock montréalais dont l'une de ses chansons était jouée pendant la cinématique CGI ayant servi à révéler le jeu. Ça pulse, mais c'est assez particulier et nous pouvons comprendre que les fans n'apprécient pas forcément. La prise de risque est à saluer et nous concernant c'est une bonne surprise.

Par ailleurs, Thunderdrum et Tiggs Da Author ont aussi travaillé ensemble, mais il faudra patienter pour découvrir le résultat. Voici ce que le compte Ubisoft Music a déclaré au sujet de ces différentes équipes qui ont œuvré sur la bande-son :

Venant d'horizons différents, explorant divers genres et influences, 3 équipes de compositeurs différentes ont été réunies pour Assassin's Creed Shadows. Ensemble, ils ne feront qu’un pour proposer aux joueurs une bande originale immersive, surprenante et mémorable. La première est le duo musical The Flight qui a déjà travaillé sur Assassin's Creed Odyssey. En étroite collaboration avec les équipes d'Ubisoft, ils ont travaillé pour incorporer des instruments et musiciens traditionnels japonais dans un style moderne, créant ainsi un son unique pour l'univers de Shadows. Ensuite, le groupe de rock psychédélique japonais TEKE::TEKE, qui a créé plusieurs chansons originales pour Assassin's Creed Shadows, utilise une approche étudiée et expérimentale pour réaliser ses paysages sonores émouvants, apportant une tournure inattendue au voyage musical des joueurs. Finalement, l'équipe de compositeurs Thunderdrum et l'artiste aux multiples talents Tiggs Da Author ont travaillé ensemble pour créer une fusion de rock psychédélique, apportant une couche supplémentaire à la bande originale d'Assassin's Creed Shadows. Une plus grande partie de leur musique sera entendue tout au long de la campagne et au lancement.

Si vous souhaitez écouter ce mini-album via les services de streaming, il suffit de vous rendre sur ce lien.

Assassin's Creed Shadows sortira le 5 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Store, Epic Games Store) Mac et Amazon Luna, au travers de plusieurs éditions. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount sur consoles, et dès 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : Assassin's Creed Shadows : taille de la carte, nouveautés de gameplay et autres changements majeurs, un point sur toutes les informations connues