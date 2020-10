Assassin's Creed Valhalla dévoile son contenu post-lancement avec l'Irlande, le Siège de Paris, un Discovery Tour et bien plus !

Vous devez le savoir, Assassin's Creed Valhalla est désormais gold et prêt à sortir, mais comme avec tous les jeux d'Ubisoft désormais, ce ne sera que le début du voyage au temps des Vikings. Après un long aperçu des possibilités offertes par le jeu la semaine dernière, entre Excalibur et les royaumes magiques d'Asgard et Jötunheim, c'est au tour du contenu post-lancement d'être pleinement dévoilé, qui s'annonce une fois de plus fort alléchant et devrait satisfaire une partie de la communauté.

Jose Araiza, producteur de ce contenu, a donc tout d'abord présenté les deux extensions payantes qui seront accessibles aux acheteurs du Season Pass. Dans La Colère des Druides, le monde ouvert scindé en différentes régions (Norvège, Angleterre, Vinland...) s'élargira encore davantage avec une toute nouvelle zone de jeu, l'Irlande. Nous y affronterons une secte druidique, les Enfants du Culte de Danu, prendront d'assaut des forts circulaires et visiteront Dublin, en plus de pouvoir nous immerger dans la culture celte. L'autre contenu majeur payant se nommera Le Siège de Paris et nous fera donc vivre l'assaut de la ville par les Vikings, un moment culte dont de nombreux fans attendaient l'intégration. Il nous est promis de nouvelles activités rejouables face aux troupes de Charles le Gros, de l'infiltration en mode Assassin et évidemment de la création d'alliances. En plus de ça, et comme déjà mentionné par le passé, une mission exclusive La Légende de Beowulf sera incluse.

Tous les joueurs pourront en plus mettre la main dans les mois à venir sur différents contenus saisonniers, à commencer par le Festival de Yule dans la colonie. Plusieurs modes de jeu seront par la suite ajoutés, dont Raid sur Rivière dont les spécificités restent assez floues si ce n'est que les Jomsvikings y auront un rôle majeur. En plus de ça, des compétences, équipements, évènements et aventures supplémentaires sont prévus pour occuper la communauté au fil de l'année. Et comme avec Origins et Odyssey, un Discovery Tour permettant de découvrir le monde de Valhalla sans violence verra le jour par la suite.

Season Pass

Extension 1 : La Colère des Druides - Printemps 2021

Extension 2 : Le Siège de Paris - Été 2021

Mission exclusive : La Légende de Beowulf - Au lancement Contenu post-lancement gratuit Festival de Yule - Fin 2020

Raid sur Rivière - Printemps 2021

Contenu 3 - Été 2021

Contenu 4 - Automne 2021

Discovery Tour

Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre sur PS4, Xbox Series X | S, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay+) et Stadia, à partir du 12 novembre sur PS5 et à l'ouverture de la chaîne Ubisoft sur Luna. Vous pouvez précommander la Gold Edition à 99,99 € sur Amazon, ou bien chez d'autres revendeurs via notre article dédié.

Lire aussi : PREVIEW de Assassin's Creed Valhalla : 6h de jeu à la Mercie des fils de Ragnar