Assassin's Creed Valhalla : le mode Photo disponible dès le lancement, la preuve avec 4 clichés

Les décors d'Assassin's Creed Origins et Odyssey ont passionné des millions de joueurs, et nombre d'entre eux ont pris le temps d'immortaliser leurs aventures avec des clichés virtuels. Le mode Photo va sans surprise faire son retour dans Assassin's Creed Valhalla et, bonne nouvelle, il sera disponible dès le lancement.

De premières images nous montrent que nous pourrons encore utiliser des filtres, gérer le cadrage et la profondeur de champ, la saturation et bien d'autres choses, pour nous improviser photographe de ce monde numérique. Ubisoft précise déjà que des améliorations et des fonctionnalités supplémentaires seront proposées pour ce mode Photo au fil des mises à jour.

La date de sortie d'Assassin's Creed Valhalla, c'est pour le 10 novembre sur toutes les plateformes, sauf sur PS5, où il sera jouable dès son lancement du 12/19 novembre. Vous pouvez le précommander pour 64,99 € sur Amazon.fr.

