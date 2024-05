ASTRO BOT : une épique aventure spatiale à travers des mondes colorés officialisée et datée, c'est trop mignon !

En 2018, la Team Asobi de Japan Studio avait concocté une amusante expérience en réalité virtuelle destinée au PlayStation VR, l'excellent Astro Bot Rescue Mission. Pour le lancement de la PS5, Nicolas Doucet et son équipe avaient récidivé avec Astro's Playroom, tout aussi mignon et qui servait principalement à démontrer le potentiel de la DualSense. Depuis, Team Asobi est devenu un studio PlayStation à part entière, mais nous ignorions jusqu'à présent sur quoi les développeurs tokyoïtes planchaient. Des rumeurs au sujet d'un retour du petit robot circulaient, avec une révélation en mai lors d'un évènement PlayStation. C'était donc vrai puisque ASTRO BOT vient d'être présenté en conclusion du State of Play de cette nuit.

Les amateurs de jeux de plateforme délirants et colorés devraient être aux anges avec ASTRO BOT, qui sortira le 6 septembre 2024 en exclusivité sur PS5. En un peu plus de trois minutes, la vidéo nous montre déjà une myriade d'environnements et situations de gameplay à même de nous régaler, et ce n'est qu'un échantillon de ce Team Asobi a concocté ces dernières années. Pour l'occasion, Nicolas Doucet a pris la parole sur le PlayStation Blog :

Bonjour à tous ! Au nom de Team Asobi, j’ai l’immense privilège de vous dévoiler notre nouveau jeu ASTRO BOT qui sortira sur PlayStation 5.

Une vidéo vaut mieux que mille mots, alors jetez un œil à notre toute première bande-annonce pour découvrir le jeu en action.

Depuis la sortie de la console PlayStation 5 et d’Astro’s Playroom, j’ai reçu de nombreux commentaires bienveillants me disant que le jeu était drôle, qu’il utilisait la manette sans fil DualSense de manière amusante et que son hommage aux 25 ans d’histoire de PlayStation était poignant. Du fond de nos petits cœurs robotiques, nous vous remercions tous pour votre soutien !

Vous avez été nombreux à demander un jeu Astro complet. Nous avons entendu vos demandes, et aujourd’hui, Astro est de retour dans une aventure spatiale démesurée, la plus grande à ce jour.

Dans ce tout nouveau jeu, vous explorerez 6 galaxies et plus de 80 niveaux à la recherche de l’équipage perdu d’Astro. Accrochez-vous à votre speeder et découvrez chacune de ces planètes uniques, traversant des forêts luxuriantes, des plages de sable fin, des volcans en éruption ou encore d’autres endroits bien plus surprenants, comme un immense sablier ou la canopée d’un arbre chantant !

Pour vous aider dans cette mission, Astro peut utiliser plus de 15 nouvelles capacités, ce qui vous offrira différents styles de jeu uniques. Comme on peut s’y attendre pour un jeu Astro, toutes ces mécaniques tirent parti de la manette DualSense, de son retour haptique et de ses gâchettes adaptatives, afin que vous puissiez ressentir chaque petit pas au cours de cette grande aventure. Parmi les nombreux nouveaux pouvoirs, vous trouverez Barkster, le booster bulldog qui vous permet de faire une ruée en l’air et de transpercer les ennemis, le métal et le verre, les Gants-grenouilles, qui augmentent la portée de vos coups et vous permettent de vous balancer, et l’Éponge géante, qui vous permet d’absorber l’eau de votre environnement pour la faire gonfler et provoquer d’incommensurables dégâts (quoiqu’un peu humides). En combinaison avec les commandes améliorées d’Astro, ces nouveaux pouvoirs propulsent votre expérience de plateformes à un tout autre niveau, tout en restant accessible à tous. Nous sommes impatients de vous voir l’essayer et d’avoir vos retours et vos impressions.

Nous avons également rajouté un certain nombre d’adversaires, avec plus de 70 nouveaux types, ce qui comprend des boss impitoyables à la fin de chaque galaxie. Mention spéciale à la terrible reine cobra Lady Venomara qui apparaît dans la bande-annonce et qui vous attend dans son antre doré. Après avoir vaincu chaque boss, vous lèverez le voile sur un fabuleux secret, mais nous ne voulons pas vous gâcher la surprise, alors nous ne dirons rien. Et pour celles et ceux d’entre vous qui cherchent un défi de taille, notre jeu est bourré de niveaux en die-and-retry pour tester vos réflexes.

Mais ce n’est pas tout, car au cours de ce périple, Astro retrouvera nombre de ses amis de l’univers PlayStation. La bande-annonce n’en montre que quelques-uns, mais nous avons bien étoffé le casting et nous espérons ravir tous les fans de PlayStation. Et qui sait, peut-être que ces personnages joueront un rôle plus important cette fois ? (clin d’œil)

C’est tout pour aujourd’hui. Merci d’avoir lu cet article. Chez Team ASOBI, nous pensons que les jeux vidéo sont faits pour apporter la joie et l’amusement. Et avec ce nouveau jeu ASTRO BOT, nous avons investi tout notre amour et notre talent pour vous faire sourire à longueur de temps, que ce soit pendant que vous courez, que vous sautez, que vous tabassez des ennemis ou que vous trouvez tous les secrets et les blagues que nous avons éparpillés. Nous vous attendrons le 6 septembre !

Nous serons bientôt de retour pour vous parler plus avant du jeu et des précommandes qui commenceront le 7 juin. D’ici là, faites chauffer votre DualSense, parce que Team ASOBI et Astro vont vous emmener pour aventure spatiale PlayStation que vous n’êtes pas près d’oublier !

C’était Team Asobi, à vous les studios !