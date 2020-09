Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy annoncé sur PS5 dans une nouvelle bande-annonce enchanteresse

C'est ce samedi que Koei Tecmo a décidé de se positionner en diffusant un premier gros live pour le Tokyo Game Show 2020 Online, dans lequel Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy a tout d'abord eu la vedette. Une bande-annonce inédite y a évidemment été diffusée, avec à la clé l'annonce du jeu de rôle sur PlayStation 5 en plus des PS4, Switch et PC !

Dans cette nouvelle aventure, Ryza et ses compagnons vont explorer les cinq ruines entourant la capitale royale Ashra-am Baird et devront résoudre des énigmes pour progresser et révéler les origines du royaume, notamment en utilisant les compétences de chacun à bon escient, dont la possibilité de chevaucher des monstres et l'Emerald Band servant à se balancer pour franchir les obstacles. Le Journal d'exploration de l'héroïne répertoriera les découvertes effectuées pour nous aider et établir nos propres théories, tandis que des fragments de ruine et de mémoire seront à collecter au fur et à mesure, servant à débloquer des indices. Une Boussole de remémoration éveillera elle les souvenirs des ruines pour justement dénicher plus facilement ces objets. Et puisqu'il s'agit toujours d'un jeu Atelier, la résolution de ces mystères débloquera des recettes alchimiques spéciales pour rendre Ryza plus puissante, en plus de son arbre de compétences.

Le système de synthèse du précédent épisode a lui évolué pour créer plus simplement tout ce dont nous avons besoin, ajoutant une fonction d'Essence pour changer l'élément de l'objet au cours du processus. En plus de ça, l'Evolution Link servira à combiner deux créations pour des résultats potentiellement extraordinaires. Et puisque nous parlions des compagnons plus haut, plusieurs personnages ont aussi été présentés ces dernières semaines :

Patricia Abelheim (doublée par Naomi Ohzora) La fille d'un homme riche de la capitale royale surnommée Patty. En tant qu'étudiante de Tao, qui agit comme son tuteur, les deux ont une relation étroite. Bien qu'elle ait grandi confortablement et dans des circonstances heureuses, elle a dans son cœur des sentiments mitigés quant à sa situation. Elle a appris les rudiments de l'épée de son père, un ancien chevalier. Clifford Diswell (doublé par Eiji Takemoto) Un jeune homme qui se dit chasseur de trésors. Il rentre en fait davantage dans la catégorie des voleurs et n'est pas étranger au crime. Il est doué dans diverses choses, et son maniérisme exagéré le fait se démarquer, mais il est en fait diligent et sincère au fond de lui.

Volker Abelheim (doublé par Tarusuke Shingaki) Le père de Patricia. Bien que né roturier, il s’est fait un nom en tant que principal chevalier du Royaume et est devenu un noble. En cette qualité, tant par son nom que par sa pratique, il a la discipline implacable que l'on attend de lui. Et elle est pleinement exposée dans la formation de sa fille. Lent Marslink (doublé par Takuma Terashima) « Désolé de dire ça, mais laissez-moi tranquille. » Un guerrier errant en voyage pour améliorer ses compétences d'épée. Ami d’enfance de Ryza, Tao et Bos. Il y a trois ans, il a quitté l'île de Kurken pour un voyage pour acquérir des compétences au combat. Que ce soit ou non le résultat de quelque chose qui s'est passé au milieu de son voyage, son comportement autrefois joyeux s'est estompé et il semble maintenant endurci. Lorsqu'il passe dans la capitale royale, il rencontre Ryza et ses amis, qui l'invitent à les rejoindre dans une autre aventure, mais...

Par ailleurs, Koei Tecmo a annoncé la chanson thème du jeu, Somewhen, Somewhere..., interprétée par le trio Clammbon et présente dans le trailer du jour. Vous pouvez retrouver un extrait de la bande-son en page 2 avec deux courtes vidéos de gameplay, tandis qu'une dizaine de minutes de jeu est visible ci-dessous. De nombreux visuels sont enfin disponibles en page 3, dont les modèles des personnages dans leurs tenues Summer Fashion, déjà annoncées.

La séquence de gameplay est située de 32:14 à 44:38

La date de sortie d'Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est donc fixée au 3 décembre 2020 au Japon sur PS5, PS4 et Switch, puis en janvier 2021 sur Steam. La sortie occidentale est elle juste prévue pour cet hiver, sans plus de précision. Les possesseurs d'une version PS4 seront par ailleurs capables de passer à la next-gen sans frais supplémentaires. Vous pouvez déjà précommander votre copie sur Amazon au prix de 59,99 €.