ATOM RPG : le jeu de rôle post-apocalyptique annoncé et daté sur Switch

ATOM RPG rencontre déjà un joli succès critique sur PC depuis sa sortie il y a plusieurs années sur Steam, le jeu de rôle post-apocalyptique d'AtomTeam s'inspire des Fallout, Wastelands et Baldur's Gate pour proposer une aventure dans un monde en ruine avec un gameplay au tour par tour, et prochainement, les possesseurs de Switch pourront aussi en profiter.

Eh oui, AtomTeam vient d'annoncer qu'ATOM RPG va débarquer sur Nintendo Switch, sa date de sortie est déjà fixée au 4 septembre 2020. Le titre se déroule pour rappel après une guerre nucléaire qui a vu la destruction de l'Union soviétique et du Bloc de l'Ouest, il ne reste qu'un monde en ruine et le joueur incarne l'un des rares survivants, qui doit enquêter sur une conspiration. Côté gameplay, c'est du CRPG pur basé sur le GURPS, avec des combats au tour par tour, de la création de personnage, des compétences à débloquer, des dialogues à choix multiples et des quêtes secondaires pour une aventure non linéaire.

Rendez-vous donc dans quelques jours afin de découvrir ATOM RPG sur Nintendo Switch.