Broken Roads : le RPG post-apocalyptique tient sa date de sortie, sauf sur une console

Drop Bear Bytes développe actuellement Broken Roads, un jeu de rôle post-apocalyptique qui est déjà dans le collimateur de tous les fans de Fallout et Wasteland. Le titre devait arriver en fin d'année dernière, mais il a pris du retard. Le studio revient aujourd'hui avec une nouvelle date de sortie.

La bande-annonce de gameplay ci-dessus dévoile que la date de sortie de Broken Roads est fixée au 10 avril 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une version Nintendo Switch est prévue, mais elle n'arrivera pas en même temps, les joueurs devront patienter jusqu'à une date encore inconnue. Broken Roads nous emmènera pour rappel dans une Australie post-apocalyptique, introduisant un système de morale novateur, sans oublier des mécaniques de survie et des choix qui auront des conséquences.

