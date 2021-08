Atomic Heart aura 2 fins, des propos rassurants sur la version PS4 et l'avancée du développement

Les joueurs amateurs de System Shock-like attendent Atomic Heart depuis de longues années, malheureusement, le titre de Mundfish ne veut toujours pas pointer le bout de son nez sur ordinateurs et consoles de salon. Évidemment, en interne, les choses avancent, et plutôt bien d'ailleurs.

Dans une foire aux questions publiée sur Discord et relayée par WFFCTech, Mundfish explique qu'il ne veut pas donner publiquement de date de sortie pour plusieurs raisons. Cela influerait sur la communication avec les éditeurs, le planning du Xbox Game Pass et le processus de distribution, alors même qu'il n'est pas certain d'être à l'heure. Cependant, le studio se veut rassurant et affirme que « le jeu est prêt, il est désormais en phase de peaufinage et d'assemblage final ». Vous l'aurez compris, l'attente ne devrait plus être très longue.

Et afin de teaser les joueurs, Mundfish dévoile qu'Atomic Heart aura deux fins différentes. Même si le titre sera un jeu linéaire, les joueurs auront des choix moraux à faire en fin d'aventure, le studio ne veut pas influencer les décisions des joueurs et les laisser libres quant au dénouement. Par ailleurs, sachez que la version PS4 a « de bonnes performances stables », pas question pour les développeurs de laisser de côté les consoles d'ancienne génération, même si Atomic Heart est aussi attendu sur PS5 et Xbox Series X|S.

Enfin, Mundfish précise que le développement d'Atomic Heart est entré en phase active seulement en 2018, étonnant, car le studio comptait à l'origine sortir le jeu la même année. Le gameplay se fera sans coupures d'écrans de chargement et des DLC sont déjà envisagés, pour un lancement après la sortie du jeu de base évidemment. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass via Amazon.