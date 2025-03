Avowed : une suite confirmée à demi-mot ?

Obsidian Entertainment a lancé le mois dernier Avowed, un jeu de rôle à la première personne dans l'univers de Pillars of Eternity. Malgré quelques défauts, le titre réalisé par Carrie Patel reste très sympathique, les abonnés au Game Pass peuvent le découvrir depuis le jour J. Le développeur se concentre désormais sur The Outer Worlds 2, mais Carrie Patel a déjà d'autres projets en tête.

La directrice du RPG s'est entretenue avec Bloomberg (via Eurogamer) et affirme déjà vouloir replonger dans l'univers d'Avowed :

Maintenant que nous avons construit ce monde merveilleux, et que nous avons également développé la force et la mémoire musculaire de cette équipe autour du contenu et du gameplay de ce monde, j'aimerais nous voir en faire plus avec lui.

Obsidian Entertainment a passé sept ans à développer Avowed, avec comme ambition première de proposer un jeu multijoueur en monde ouvert, une sorte de rencontre entre The Elder Scrolls V: Skyrim et Destiny. Finalement, un premier reboot du projet a mis de côté l'aspect multijoueur et lorsque Carrie Patel a pris les rênes du projet en 2021 après un second reboot, les développeurs ont préféré diviser l'open world en plusieurs vastes environnements (comme dans The Outer Worlds) et rajouter davantage de liens avec le lore de Pillars of Eternity.

Bien sûr, le souhait de Carrie Patel dépendra de la réception du premier opus, Microsoft n'a pas encore communiqué sur le nombre de joueurs. En attendant de savoir si Avowed aura bel et bien une suite, vous pouvez découvrir le jeu de rôle dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate d'un mois est encore affiché à 14,99 € sur Amazon.

