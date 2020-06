Azure Striker Gunvolt 3 : Keiji Inafune et Inti Creates annoncent une suite sur Switch avec une nouvelle héroïne

Les amateurs de jeux reprenant le style des Mega Man X connaissent bien la licence Gunvolt d'Inti Creates, qui a repris les codes de la saga de Capcom pour accoucher de trois jeux d'action et de plateforme en side scrolling ces dernières années. Après les deux Azure Striker Gunvolt, réunis dans un Striker Pack sur Switch et qui ressortira sur PS4 d'ici quelques jours (à 35 € sur Amazon), et un spin-off centré sur Copen nommé Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX, c'est un nouvel épisode numéroté qui vient d'être annoncé lors du BitSummit Gaiden.

Cet Azure Striker Gunvolt 3 (ou Armed Blue Gunvolt 3 Gibs au Japon selon le trailer japonais où le « 3 » n'est d'ailleurs pas prononcé) sera une suite directe des deux précédents et verra le retour au développement de Keiji Inafune (oui, il est impliqué depuis le début) et Yoshihisa Tsuda, qui souhaitent une fois de plus amener l'action de la série à un nouveau niveau. Le développement n'en est qu'à ses débuts, mais nous savons au moins une chose, une nouvelle héroïne sera jouable en plus de Gunvolt, nommée Kirin.

Kirin Kirin est une miko avec un pouvoir de Septimal qui lui permet de sceller les capacités des autres. En plus de ses pouvoirs de Septimal, elle a un style de combat unique qui combine l'utilisation de talismans enchantés et une épée fabriquée à partir d'un bâton en étain.

Keiji Inafune a pris la parole pour parler d'elle un peu plus en détail :

Pour Gunvolt 3, un nouveau personnage fait ses débuts. Son nom est Kirin, et je crois qu'elle est un personnage incroyablement charmant. Comme vous pouvez le voir, son artwork est très mignon et bien réalisé. Quand vous la voyez en action et abattant des ennemis, je pense que beaucoup de gens vont vraiment l'apprécier. L'action, basée sur le combat à l'épée, est vraiment dans le style d'Inti Creates et, parce qu'il est à la barre, j'ai confiance qu'il peut faire un jeu de découpe au sabre auquel j'aimerais jouer. Bien sûr, Gunvolt lui-même apparaîtra également, et l'attrait de Gunvolt est plus fort que jamais. La façon dont ses techniques de combat interagissent avec Kirin sera un moment fort du jeu. J'en suis sûr et certain. Je suis extrêmement heureux de pouvoir annoncer le jeu et mon implication après avoir fait attendre si longtemps les fans. Ce demandera encore un moment, mais j'espère sincèrement que Gunvolt 3 sera en mesure de répondre aux attentes de chacun. Veuillez l'attendre avec impatience !

Pour le moment, Azure Striker Gunvolt 3 est simplement attendu sur Switch à une date indéterminée.