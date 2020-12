Balan Wonderworld : du vent, des oiseaux et des chats dans 3 mondes fantastiques présentés en images et vidéos

Le concept de Balan Wonderworld risque de séduire les amateurs de mondes féériques. Le nouveau jeu de Yuji Naka et Naoto Ohshima nous fera explorer plusieurs univers fantastiques aux allures de contes, sous la gouverne du maître de cérémonie Balan. Nous connaissions déjà L'homme qui s'insurge contre la tempête, ainsi que La plongeuse et le dauphin et La fille passionnée d'insectes, place désormais à la révélation des chapitres IV, V et VI.

Le quatrième sera Le garçon qui voulait ne faire qu'un avec le vent, où nous vivrons dans le monde créé par Chang Haoyu, un amateur d'aviation, fait d'îles flottantes parsemées d'épaves de vélos et de pièces détachées. Nous y croiserons l'incarnation de ses émotions tourmentées, Aérobert, capable de projeter des hélices. Nos héros pourront revêtir plusieurs costumes spéciaux à cette occasion.

Flot'mouton Un costume de mouton enveloppé d'une toison toute douce. Fais gonfler ton costume et flotte. Acronoctule Un costume de chauve-souris qui s'élève dans les cieux. Vise ta cible et inflige des séries de coups de pied aux ballons et aux ennemis! Lancelaser Un costume de robot qui envoie des rayons laser depuis son torse. Utilise-le pour briser des blocs et activer des interrupteurs. Goupilenboîte Ce costume de renard malin te permet de te transformer en une boîte en métal invincible. Glisse à toute vitesse sous ta forme de boîte pour détruire divers objets! Corallègre Un costume de cor enjoué. Si tes aventures te mènent à une scène, monte sous les feux de la rampe dans ce costume ! Il se passera sûrement quelque chose !

Le cinquième conte sera La dame qui adore les oiseaux, où nous découvrirons l'histoire d'une dame amoureuse de la nature et protectrice de la forêt, Sana Hudson, craintive de l'arrivée de promoteurs immobiliers voulant abîmer sa chère nature. L'ennemi du coin né de son cœur sera Gertrudindon, qui lance des œufs et des nichoirs avec sa langue. Là encore, au moins 5 tenues spéciales seront à débloquer.

Plumouragan Un costume d'oiseau qui protège la forêt. Tu peux créer des tourbillons, attaquer les ennemis ou repousser des tornades lorsque tu sautes. Geckohisse Un costume de lézard doté d'une longue langue. En tirant la langue vers une graine de hissage, tu peux te hisser jusqu'à elle. Porte-bonhœuf Un costume de poussin portant sa coquille. Il peut attirer les objets qui l'entourent, mais sa coquille est fragile... Occirang Un solide costume de mante religieuse. Lance tes boomerangs pour vaincre les Négatis ! Flamèche Un costume enflammé qui te permet d'allumer les torches et les mèches en sautant vers elles !

Enfin, le sixième chapitre présenté cette semaine est La fille et le chaton. Nous y retrouverons Cass Milligan, une amoureuse des félins prise d'une crise d'angoisse en voyant un chaton traverser une route fréquentée, dont les émotions vont faire naître Miaourie, qui contrôle le temps grâce à l'horloge sur son ventre. 5 accoutrements en lien avec cet univers sont aussi présentés au passage.

Minirouage Un costume de rouage qui permet d'activer les mécanismes. Active les interrupteurs à l'air du rouage autour de ta taille pour activer les mécanismes! Uppercourge Un costume de citrouille qui te permet de tirer des poings-fusées. Si tu tires plusieurs fois d'affilée, ta portée augmentera. Malarbombe Un élégant costume de canard. Saute et effectue une attaque brise-sol pour vaincre les ennemis ou détruire des blocs. Féliflotte Un adorable costume de chaton. Saute plus haut pour atteindre des plateformes qui sont légèrement hors de portée. Laporloge Un costume de lapin avec une horloge dans le ventre. Tu peux utiliser des portails temporels et te déplacer librement lorsque le monde est figé autour de toi.

En plus des bandes-annonces pour chacun de ces mondes, des captures d'écran et artworks sont visibles en page suivante. La date de sortie de Balan Wonderworld, c'est toujours pour le 26 mars 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X et S, PS4, Xbox One et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 59,99 € à la Fnac.

