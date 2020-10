Balan Wonderworld : la merveilleuse cinématique d'introduction signée Visual Works partagée, c'est l'heure du spectacle !

Dévoilé en juillet dernier, Balan Wonderworld est la première création du studio nouvellement créé Balan Company, avec à sa tête Yuji Naka et Naoto Ōshima, anciens membres de la Sonic Team. Il avait refait parler de lui le mois dernier avec quelques visuels et détails inédits concernant ses personnages ainsi que son univers, et nous donne cette fois bien plus à voir avec sa cinématique d'introduction.

Sans surprise, tout est très coloré dans cette vidéo réalisée par Visual Works, montrant de quelle manière le duo de héros Léo et Emma s'est retrouvé plongé dans le Wonderworld. S'aventurant chacun de leur côté et par curiosité dans un étrange manoir, ils vont donc rencontrer l'explosif et facétieux Balan, qui ne tient pas en place et assure le spectacle avec sa bande de Tims.

Balan Wonderworld nous emmènera dans son monde enchanteur à compter du 26 mars 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez le précommander au prix de 54,99 € sur Amazon sur les consoles de Sony et Nintendo.