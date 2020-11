Balan Wonderworld : deux nouveaux mondes océanique et forestier présentés

L'année prochaine, Square Enix et le nouveau studio de Yuji Naka et Naoto Ōshima, Balan Company, vont nous proposer un certain Balan Wonderworld, mêlant action et plateforme à travers une épopée colorée qui donne bien envie. Le mois dernier, nous avons pu découvrir le premier monde dans lequel nos héros Léo et Emma s'aventureront, avec un conte tournant autour de Jose le fermier. Les deux suivants viennent d'être dévoilés, aux environnements bien différents.

Le deuxième monde sera aquatique avec un conte mettant en scène la jeune Fiona Demetria, qui adore la mer et les dauphins, jusqu'au jour où l'un d'eux va visiblement l'attaquer... Dans La plongeuse et le dauphin, nous serons donc confrontés à la terrible Médusabelle, incarnation des émotions négatives de Fiona. Ruines anciennes, épave d'un navire et autres éléments évoquant l'océan sont autant d'éléments que nous croiserons. Et côté costumes, nous pourrons arborer les apparences Delphynamo (se propulser dans les courants pour atteindre des zones élevées), Méduzap (emprunter les courants d'eau et effectuer un saut électrifié), Passcorail (se téléporter et traverser les murs), Hérissaute (effectuer des doubles sauts dans les airs) et Tubabulles (flotter dans les airs telle une feuille).

Le troisième monde ne plaira pas aux entomophobes, puisque les insectes seront de la partie avec Yuri Brand, une jeune fille adorant ces bébêtes, contrairement à ses camarades de classe. Dans La fille passionnée d'insectes, nous lutterons contre Dana Raignée à travers un environnement plutôt forestier abritant des champignons faisant office de trampolines, mais aussi des livres et du matériel de laboratoire. Les accoutrements locaux mettront évidemment l'accent sur ces créatures avec Noctillon (papillon, capable de voler plus loin lorsqu'il fait nuit), Mantorang (mante religieuse, lançant des lames et boomerangs aiguisés), Arachnalpiniste (araignée, grimpe sur les toiles pour atteindre des zones surélevées), Phytophare (plante lanterne, éclaire les zones d'ombre) et Faulfilelfe (écureuil volant, pour se faufiler à travers des portes étroites). Et, non, ce ne sont pas des noms de Pokémon !

Au total, ce sont douze mondes-cœur que nous pourrons arpenter, avec dans chaque cas l'âme d'une personne à sauver. L'éditeur devrait donc continuer à les détailler dans les mois à venir. Balan Wonderworld arrivera le 26 mars 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez déjà le précommander au prix de 54,99 € sur Amazon.

