Balatro: Friends of Jimbo, une grosse mise à jour avec des jeux cultes dévoilée et déjà lancée

Balatro est un énorme succès, le jeu de cartes s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires, mais Playstack et LocalThunk continuent de publier des mises à jour. Une grosse nouveauté avec de nouvelles stratégies arrivera l'année prochaine, mais dès maintenant, les joueurs vont avoir une bonne raison de relancer une partie.

Les studios ont dévoilé lors du Indie World de Nintendo la mise à jour Friends of Jumbo, rajoutant des cartes inspirées des univers de The Witcher 3: Wild Hunt, Vampire Survivors, Dave The Diver et Among Us. Vous pouvez déjà découvrir quelques cartes ci-dessus, mais il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de mettre les mains sur ce contenu additionnel.

La mise à jour Friends of Jumbo sera lancée dès aujourd'hui dans Balatro, sur Nintendo Switch, mais sans aucun doute également sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez précommander la version physique du jeu à 29,99 € sur Amazon.