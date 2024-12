Balatro : le 18+ passe mal, son développeur se moque d'EA SPORTS FC et du PEGI

Jeu de cartes incontournable cette année, Balatro a récemment fait sensation aux Game Awards 2024 en remportant trois prix, dont celui du Meilleur jeu indépendant. Si les ventes sont excellentes, l'aventure avait bien mal commencé, avec un problème autour de la classification PEGI qui lui avait attribué un 3+, puis un 18+, le faisant disparaître temporairement des boutiques en ligne. LocalThunk, un développeur solo canadien, expliquait alors être contre les paris, Balatro n'est qu'un jeu de cartes rogue-like reprennant les codes du poker en les tordant. Et, bien évidemment, il n'y a aucune microtransaction ou loot box dans son jeu.

Balatro est donc un jeu vidéo PEGI 18, ce qui ne correspond pas vraiment à la volonté de son développeur et cela l'agace. Sur X (ex-Twitter), LocalThunk ironise en affirmant qu'« étant donné que PEGI nous a attribué une classification 18+ pour des cartes à jouer maléfiques, je devrais peut-être ajouter les microtransactions/loot boxes/jeux d'argent réels pour abaisser cette classification à 3+ comme EA SPORTS FC ».

Eh oui, liens à l'appui, LocalThunk rappelle que Balatro a écopé d'un PEGI 18 car il contient des mécaniques de paris et reprend les règles et termes du poker. L'organisme de classification conclut par : « Comme il s'agit de mains qui existent dans le monde réel, ces connaissances et ces compétences peuvent être transférées à une partie de poker réelle. »

De son côté, EA SPORTS FC 25 a un PEGI 3, il n'est pas catégorisé comme un jeu de paris, mais il dispose de microtransactions « pour acheter des packs de cartes aléatoires et d'autres objets de jeu ». Des loot boxes classiques, davantage assimilées à du pari par les joueurs et d'autres organismes, mais pas par le PEGI... LocalThunk explique qu'il est « bien plus irrité par le fait que ces jeux avec de véritables mécanismes de paris pour enfants soient classés 3+ que par le fait que Balatro soit classé 18+ », il est même prêt à accepter le sort de son jeu, trouvant le rouge du macaron PEGI 18 « plutôt cool ».

Ce que pointe du doigt le développeur indépendant, c'est le manque de logique du PEGI, qui attribue une classification élevée à un jeu innocent s'inspirant du poker, là où des jeux avec de l'aléatoire s'en sortent avec un PEGI 3. Pire encore, certains vieux jeux de poker, comme Prominence Poker ou Pure Hold 'em World Poker Championship, n'ont qu'un PEGI 12, l'organisme a visiblement durci les règles ces dernières années concernant les jeux de poker, sans se soucier des loot boxes...

Outre-Atlantique, du côté de l'ESRB, Balatro est classé Everyone 10+, une note bien plus logique. Mais, qu'importe le PEGI attribué en Europe, rien ne vous empêche d'acheter Balatro en Special Edition physique à partir de 22,98 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.