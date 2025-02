Balatro s'invite dans un service incontournable, Assassin's Creed et d'autres licences connues viennent faire copain copain avec Jimbo

L'année 2024 aura vu la naissance d'une addiction supplémentaire chez de nombreux joueurs, prenant la forme d'un jeu de cartes roguelike s'inspirant du poker, le bien nommé Balatro. Véritable phénomène, il a aux dernières nouvelles séduit plus de 5 millions de personnes à travers le monde, une partie ayant même pu se procurer des éditions physiques plus là pour la forme qu'autre chose. En effet, LocalThunk et l'éditeur Playstack n'en sont pas restés là, sortant en août dernier une première mise à jour gratuite intitulée Friends of Jimbo, ajoutant des cartes inédites avec des personnages d'autres licences populaires, dont The Witcher ! Deux autres packs ont ensuite vu le jour en octobre et décembre, avec Cyberpunk 2077, The Binding of Isaac, Slay the Spire, Stardew Valley, Divinity Original Sin 2, Shovel Knight, Potion Craft, Enter The Gungeon, Cult of the Lamb, Don't Starve, 1000xRESIST et Warframe. Cela aurait pu s'arrêter là, mais un quatrième a été lancé ce lundi, avec là encore du lourd en vue.

C'est à l'occasion de l'IGN x ID@Xbox Digital Showcase que Balatro a comme prévu fait son apparition en dévoilant de nouvelles collaborations. Et il y a clairement du lourd pour cette mise à jour Friends of Jimbo (Pack 4). Disponible dès à présent, elle ajoute des cartes tirées de Critical Role (une web-série dans laquelle des comédiens jouent à Donjons et Dragons), Bugsnax, Sid Meier's Civilization VII, Rust, Assassin's Creed (Ezio, Naoe et Jacob Frye sont inclus), Slay the Princess, Dead by Daylight et Fallout (Vault-Tec).

Par ailleurs, Balatro est désormais disponible dans le Xbox Game Pass, de quoi sauver cette fin de mois pas particulièrement excitante pour le service ? Vous trouverez ci-dessous les vidéos des deux précédentes séries d'ajouts.

L'édition spéciale de Balatro est vendue à partir de 29,85 € sur Amazon. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.