Assassin’s Creed : Le Secret de Camerone, la réalité augmentée au service de l’Histoire

Après le succès des précédentes éditions, le jeu mobile Assassin’s Creed : Le Secret de Camerone fait son grand retour au musée de la Légion étrangère d’Aubagne. Pour l’occasion, une version démo gratuite est également disponible pour les appareils iOS et Android.

La bataille de Camerone, un haut fait d’armes de la Légion étrangère





Le 30 avril 1863 à Camerone, au Mexique, une unité de la Légion étrangère composée de 65 hommes est prise en embuscade par 2 000 soldats de l’armée mexicaine. Cette bataille, qui a véritablement existé, est le point de départ du jeu pour mobile Assassin’s Creed : Le Secret de Camerone. Grâce à la réalité augmentée, vous allez être plongé au cœur de l’action et serez mis à contribution pour sortir de cette situation périlleuse. Vous devrez en effet mettre la main sur un artefact jalousement gardé. Pour se faire, vous devrez reconstituer les bribes de souvenirs de vos camarades et récupérer la précieuse relique. Afin de mener à bien votre mission, différents indices en réalité augmentée ont été disséminés. Pour parvenir à vos fins, vous disposez, comme dans les autres titres de la saga (dont le plus récent Assassin's Creed Valhalla), de la vision d’aigle. Développé par Hootside en partenariat avec Ubisoft, Assassin’s Creed : Le Secret de Camerone vous invite à vous immerger totalement au cœur du musée de la Légion étrangère d’Aubagne.

Assassin’s Creed : le Secret de Camerone, une expérience ludique et pédagogique





Hootside est un studio lillois spécialisé dans les expériences immersives en réalité augmentée, qui se nourrit des faits historiques pour l’écriture des scénarios de ses jeux vidéo. Ubisoft, de son côté, n'est plus à présenter, lui qui a lancé, entre autres, la franchise Assassin’s Creed en 2007. Le titre s’est fait un nom en permettant aux joueurs de s’immerger au cœur des moments clés de l’Histoire. Il était donc très naturel que les deux studios s’associent pour la sortie de cet Assassin’s Creed : Le Secret de Camerone. Ce jeu mobile vous permettra de vivre une véritable aventure historique lors de votre visite du musée d’Aubagne. Grâce à votre smartphone, vous découvrez toutes les richesses des lieux grâce à un scénario inédit. Un guide virtuel automatisé vous guidera à travers les différentes galeries. Vous devrez alors résoudre des énigmes, scanner des balises cachées et interagir avec un environnement augmenté d’animations 3D. Une excellente façon d’intéresser les plus jeunes à l’Histoire !

Une aventure à vivre en intégralité au musée de la Légion étrangère d’Aubagne





L’aventure complète d’Assassin’s Creed : Le Secret de Camerone est à découvrir au musée de la Légion étrangère d’Aubagne dès le 15 juin prochain. Ce lieu, situé près du siège de commandement de ce corps mythique de l’Armée de Terre, permet de s’immerger dans l’Histoire de la Légion qui compte aujourd’hui plus de 9 000 volontaires, issus de plus de 140 nationalités différentes. Après deux années difficiles sur le plan touristique à cause des restrictions liées au Covid, Assassin’s Creed : Le Secret de Camerone fait donc son grand retour. Lors de votre visite au musée, l’application est proposée au tarif de 13,99 € (l’entrée au musée est quant à elle gratuite). Notez que vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement une démo jouable partout, sur l’App Store et Google Play.