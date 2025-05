Assassin's Creed Shadows rend la pareille à Balatro avec une « quête secrète », voici comment l'accomplir

Comme vous devez le savoir si vous suivez nos articles ou jouez régulièrement au jeu, Assassin's Creed Shadows a eu droit cette semaine à une mise à jour 1.0.5 proposant pas mal de nouveautés et correctifs. Si la collaboration avec Dead by Daylight a été le sommet bien visible de l'iceberg, ce n'est pas le seul élément étranger à la licence qui s'est invité en jeu. En effet, dans les notes du patch était indiquée la possibilité d'obtenir une Babiole et une Amulette inspirées par Balatro, sans nous dire comment l'obtenir afin que la communauté se réunisse pour se creuser les méninges. Il n'aura pas fallu bien longtemps pour que le secret n'en soit plus un. Bien qu'il n'y ait pas de mission à proprement parler via les Objectifs, plusieurs objets de quête sont toutefois nécessaires et vous pourriez passer bien des heures à vagabonder dans l'Animus sans tomber dessus. Nous allons donc expliquer ci-dessous, visuels à l'appui, où vous devez vous rendre afin de les dénicher.

Afin de récupérer l'Amulette et Babiole légendaire Bonne pioche, qui représentent la carte du joker Jimbo de Balatro avec quelques effets visuels apparaissant autour, et la gravure Affliction aléatoire en fin de combo qui va avec, nous devons nous rendre auprès de cinq Négociants portuaires bien particuliers. Chacun d'eux propose à l'achat une carte provenant du jeu de Tenshō Karuta, terme utilisé pour désigner les créations inspirées par les cartes que les Portugais avaient ramenées de leur pays natal durant l'ère Tenshō. Aucun ordre n'est à suivre.

Roi d'épée - À Ōmi dans la ville d'Ōtsu au sud du lac Biwa.

Servante d'épée - À Ōmi dans la ville de Shiotsu au nord du du lac Biwa.

Cavalier d'épée - À Wakasa dans la ville d'Obama.

Dragon d'épée - À Tamba, au nord-ouest, dans la baie de Miyazu.

Neuf d'épée - À Izumi Settsu, dans la ville de Sakai.

Une fois qu'elles ont toutes été achetées, nous recevons directement nos récompenses, qui sont évidemment à notre niveau.

Notez que Balatro avait accueilli en début d'année des cartes Assassin's Creed dans le cadre de son pack gratuit Friends of Jimbo (Pack 4). Quant à Assassin's Creed Shadows, vous pouvez l'acheter dès 62,99 € chez Gamesplanet ou à 69,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon